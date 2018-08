‚Budu to muset strávit.‘ Opět čtvrtý Staněk neskrýval z výsledku zklamání, navzdory sezoně plné zranění

Český koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství Evropy v Berlíně čtvrté místo výkonem 21,16 metru. Stejně jako loni na mistrovství světa v Londýně skončil těsně pod stupni vítězů, od bronzu ho dělilo 25 centimetrů. Po závodě neskrýval zklamání, navzdory tomu, že si v sezoně protrpěl hned několik zranění. Berlín 8:15 8. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Staněk před hodem | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Budu to muset nějak strávit. Je to ale samozřejmě lepší, než vypadnout v kvalifikaci, jak se mi to stávalo dřív. Nějak to prostě schroupu,“ svěřuje své bezprostřední pocity reportérovi Radiožurnálu.

Při prvních velkých závodech Tomáše Staňka to bývala kvalifikace, kde ztrácel naděje na větší úspěch, teď už na svůj vkus až moc dobře zná pocit být první pod čarou při svolávání na medailový ceremoniál.

„Teď byla medaile trochu dál než v Londýně, ale stejně je to o takových nuancích... Já profík do toho vidím, takže vím, jak málo stačí v otočce něco ubrzdit a může to letět mnohem dál,“ popisuje Staněk.

Před rokem v Londýně chybělo Staňkovi pět centimetrů, teď v Berlíně zaostal za třetím Němcem Storlem o 25 centimetrů. Z halových šampionátů má přitom dvě medaile. Vrhat k 22 metrům jako první Haratyk nebo druhý Bukowiecki umí.

„Mně prostě sedí rychlejší kruhy. Letos mě navíc zabrzdilo zranění, které mě trápilo hrozně dlouho, téměř čtyři měsíce myslím. Když máte méně házecích tréninků než závodů, tak se z toho nedá moc kouzlit,“ uzavírá český koulař.

Bolavé tříslo a později břicho už Staňka netrápí. Příští rok ho čeká venkovní mistrovství světa v Kataru, kam se šejkům podařilo přivést ledacos, olympijské hry ale ještě ne. Dobře pro Tomáše Staňka.

Nepříjemný, byť povědomý pohled na umístěný Tomáše Staňka | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková