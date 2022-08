Všechno jsou to extrémně kvalitní koulaři, vysekl poklonu bronzový Staněk svým soupeřům

Halový mistr Evropy z loňského roku Staněk se v 31 letech dočkal první medaile z šampionátu pod širým nebem.

„Trochu se to zlepšilo, samozřejmě po tom, jak jsem házel v kvalifikaci, tak to bylo házení sezony. Bohužel jsem ve finále asi moc chtěl, nebyl jsem to úplně já, proto jsem pak byl zkroušený. Byl jsem ale rád, že mě nepřehodili ti za mnou. Všechno to jsou extrémně kvalitní koulaři na evropskou úroveň. Jsem rád, že jsem si tady mohl dát kolečko na tomto krásném stadionu,“ vyprávěl nadšený Staněk Radiožurnálu.

Bezprostředně po soutěži měl ale z finálového výsledku rozporuplné pocity.

„Fyzicky jsem se cítil dobře, možná to bylo to vláčností a teď jsem byl moc divoch a stálo mě to hezčí medaili. Možná ale bronzová bude hezčí, to uvidíme,“ popisoval český atlet.

Po zranění kotníku z úvodu sezony se vrátil až na konci června na republikovém šampionátu v Hodoníně, kde sice vyhrál, ale ještě zdaleka nebyl fit.

Pak vynechal mistrovství světa, aby se nachystal na Mnichov.

„Věděl jsem, že formu mám jinde. Je to specifické, že na mítink jedete, hodíte a připravíte se a je to skoro na vás. Tady vám do toho hodí vidle pořadatelé, protože máte dvakrát denně plnou polní. Jsem rád, že jsem to zvládl,“ říkal koulař Staněk po svém bronzu na evropském šampionátu v Mnichově.

ME Mnichov atletika:

Tomáš Staněk v jeden den dal kvalifikaci a finále závodu ve vrhu koulí na mistrovství Evropy v Mnichově, vybojoval 3. místo za výkon 21,26 m, ještě večer pověsil na krk bronzovou medaili a absolvoval dopingovou kontrolu. Trochu fofrden a ty nervy! pic.twitter.com/Jicg87AmSq — Ivana Roháčková (@IvanaRohi) August 16, 2022