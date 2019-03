To už je konec? divil se Tomáš Staněk. Bronzovou medaili získal díky zajišťovacímu pokusu

„Každou medaili beru, když není bramborová. Ani jsem nevěděl, že už je konec. Myslel jsem, že mám ještě jednu ránu, šel jsem se poradit na mnou domnělý poslední pokus s trenérem a najednou mi říká, že mám medaili,“ řekl po závodě Radiožurnálu bronzový medailista z halového mistrovství Evropy Tomáš Staněk.

„Tak jsem se soustředil na techniku, až jsem nevěděl, co je za pokus,“ dodal.

A co jste si říkal? Byl jste rád, že máte medaili, nebo jste chtěl víc?

Samozřejmě jsem byl moc rád. Ale na druhou stranu mě hrozně štvaly pokusy, které jsem vyloženě zkazil, nepovedl se mi ani jeden nákop v tahu, aby koule byla za mnou. Jen ten, co mi vynesl medaili, byl podobný tomu v kvalifikaci.

Je to motivace do budoucna – snažit se nedělat hlouposti. Trošku mě poznamenalo, že jsem nebyl vyzávoděný. Chtěl jsem něco dělat a nešlo to, stejně jako na vloni v Berlíně.

Trápily vás svaly na levé straně těla. Máte za sebou jen jeden závod v Jablonci a teď HME a rovnou je to medaile. Tak špatné to přece není?

Jablonec byl z plného tréninku, ještě to byl nepodařený závod a bylo to o 9 centimetrů míň, to je mrzuté. Teď jsem na tom byl mnohem líp. Nebylo to tady stejné jako na různých mítincích, ale musím to tak brát.

Netradičně jste v jeden den měli kvalifikaci i finále. Projevilo se to?

Je pravda, že ke konci už jsem se cítil bez šťávy, ale bylo to spíš tím, že jsem házel špatně. Když kouli taháte a nejde to samo, ubírá to dost sil. Byl jsem připravený na dalších x pokusů, ale musel bych je házet líp.

Polák Haratyk hned na úvod předvedl nejlepší výkon halové sezony 21,56. Co to s vámi udělalo?

Vyfoukl mi to! Měl jsem v plánu to v prvním pokusu udělat já (směje se). Cítil jsem se v tom prvním pokusu dobře, ale šel jsem tam moc ramenem, rozjel jsem si pokus levou rukou a nepodjely mi nohy. Mohl letět dál, ale byl to přešlap, tak to nemá cenu řešit.

A v tom druhém, medailovém, jste se tedy nesrovnal?

Chtěl jsem zajistit, abych měl aspoň něco a nezačal nějak bláznit. Byla v tom volnost a jistota, nakonec byl nejlepší, což jsem nečekal.

