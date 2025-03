,Málokdo chce medaili víc než já.' Staněk si na halovém mistrovství Evropy věří

V Nizozemsku začne už ve čtvrtek halové mistrovství Evropy v atletice, na které se připravuje celkem 26 českých reprezentantů. Jeden z nejzkušenějších, koulař Tomáš Staněk, se znovu pokusí zaútočit na stupně vítězů. S tím, že kvalifikace i finále jsou na programu v jeden den, ale moc spokojený není. Apeldoorn 21:27 3. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český koulař Tomáš Staněk | Foto: Iva Roháčková

Šestadvacet českých atletů už vyhlíží čtvrteční začátek halového mistrovství Evropy. V nizozemském Apeldoornu se představí i medailisté z minulého šampionátu - stříbrný koulař Tomáš Staněk a bronzová tyčkařka Amálie Švábíková. Jeden z nejzkušenějších reprezentantů už má doma kompletní sadu medailí, další by se ale nebránil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Tomášem Staňkem

„Málokdo chce medaili víc než já. Nebo spíš víc úspěch. Ať už je to medaile nebo ne, důležité je hodit daleko,“ říká 33letý Staněk.

Kvalifikace i finále soutěže koulařů je v Nizozemsku na programu až poslední den halového šampionátu, tedy v neděli.

Spaní ve fastfoodovém řetězci

Zkušenému českému reprezentantovi se to příliš nelíbí. „Ono se to nezdá, ale vrh je dynamická disciplína. Nemůžete tam přijít s tím, že jste se nějak vyspal a teď to hodím. Je to boj, uspět chtějí všichni,“ přibližuje Staněk, který byl na stupních vítězů na posledních čtyřech mistrovstvích Evropy v hale. I proto je jeho účast ve finále očekávaná.

Jak tedy plánuje v Apeldoornu trávit čas, pokud se mu podaří z kvalifikace projít do souboje o medaile? Český reprezentant vtipkuje o přespávání ve fastfoodovém řetězci, kvůli vzdálenosti hotelu a hlavního dějiště.

„Bydlíme daleko od haly a máme asi jen pět hodin. To se zdá jako hodně, ale než projdete mixzónou, než se dopravíte na hotel a zpátky. I kdyby šlo všechno hladce, tak jsou to jen dvě hodiny na hotelu, což nemá moc cenu,“ stěžuje si Staněk.

Štefela je spokojen

Mezi šestadvacítkou českých reprezentantů je i Jan Štefela. Výškaři mají na rozdíl od koulařů mezi kvalifikací a finálovými skoky den volno, což Štefela vítá.

„Pro výškaře je to ideální. V Paříži jsme měli dokonce dva dny volna, což bylo až moc. Takhle je to lepší,“ dodává výškař Štefela, který vstoupí do halového mistrovství Evropy v Nizozemsku ve čtvrtek, stejně jako obhájkyně bronzu z Istanbulu tyčkařka Amálie Švábíková nebo dálkař Radek Juška.