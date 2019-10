Koulař Staněk postoupil do finále mistrovství světa. Limit přehodil až posledním pokusem

Český koulař Tomáš Staněk postoupil do sobotního finále mistrovství světa v Dauhá. V kvalifikaci posledním pokusem poslal kouli do vzdálenosti 21,02 metru a překonal o 12 centimetrů kvalifikační limit, který pro něj do té doby byl až příliš vzdálený. Dauhá 20:05 3. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český koulař Tomáš Staněk | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Pořadatelé stanovení limitu trochu podcenili a lze očekávat, že finále bude hodně početné. K soutěži nastoupilo hned osm vrhačů, kteří se letos dostali až za hranici 22 metrů a pro ně byl limit vesměs snadnou záležitostí.

V první skupině se nejdelším vrhem prezentoval obhájce titulu a vítěz Diamantové ligy Tomas Walsh z Nového Zélandu, který hned v první sérii předvedl 21,92.

Staněk figuruje se svým výkonem 21,67 z mítinku v Domažlicích na 11. místě letošních tabulek a do kvalifikace nevstoupil podle svých představ. Po dvou sériích mu k limitu scházelo 17 centimetrů a byl na pokraji vyřazení. Třetí pokus mu však vyšel a hrozba předčasného konce byla zažehnána.

V prvních pokusech byl příliš opatrný po té, co v jednom z rozcvičovacích hodů limit přehodil. „A u toho třetího jsem si říkal: ‚Tak vabank.‘ Zase jsem to netrefil na prsty, ale tím, že to bylo rozjetý, tak to přelítlo čáru,“ oddechl si.