Koulař Staněk nebyl spokojený s kvalifikací. ‚Bylo to opatrné. Mám na mnohem lepší výkon,‘ řekl

Tomáš Staněk ten pocit dobře zná. Přijet na velký šampionát a po kvalifikaci už jen fandit ostatním krajanům. Pětkrát v kariéře do finále nepostoupil a nechybělo tolik, aby si staré časy český koulař připomněl i v Dauhá. Boje o medaile si zajistil až posledním pokusem. Dauhá 7:22 4. října 2019

O dvanáct centimetrů nakonec Tomáš Staněk překonal limit pro finále. 21,02 metru mu naměřili rozhodčí poté, co se prý konečně rozhodl vrhat naplno.

„Šlo to moc opatrně. Byl jsem to zase kvalifikační já, protože mám na mnohem lepší výkon než to, co jsem předváděl. Ten poslední pokus jsem musel konečně trochu víc rozjet,“ řekl Radiožurnálu Staněk.

Ono jindy by se Tomáši Staňkovi opatrnost i vyplatila. 20,43 metru z úvodního pokusu by mu zajistilo boje o medaile na všech světových šampionátech vyjma toho posledního v Londýne. A když se ve druhé sérii zlepšil o 30 centimetrů, do finálové dvanáctky by se dostal i v britské metropoli.

Jenže teď je mužská koule nejnabitější v historii. Osm vrhačů letos překonalo 22 metrů, to je jako běžet stovku pod deset sekund. Spíš i rychleji. „Říkal jsem si, že nebudu bláznit, abych nepřešlápl. To je v kvalifikaci strašně důležité. Ale v naší kvalifikaci koulařů je bohužel důležité hodit celkem daleko, i když by se mohlo zdát, že kvalifikační limit není podle tabulek nějak extra vysoko. Ale samozřejmě kvalitní výkon to je a nejde házet s takovou opatrností, jako jsem k tomu přišel,“ dodal Staněk.

Sedmadvacetiletý atlet navíc tři týdny před kvalifikací přišel i ke zranění. Léčil natržená třísla ze závodů v Ústí nad Labem. „Když se to stalo, nejdřív jsem si říkal, že to tuhne celkem rychle a že to je určitě natržený, což se potvrdilo. Už to trochu znám. Můžete položit hlavu do dlaní a fňukat. Ta akce tady je, máte limit, takže jsem zatnul zuby,“ popsal.

A po sobotním finále nejlépe i pěst. Vítězné gesto by znamenalo, že Staněk zlepšil čtvrté místo z minulého světového šampionátu.