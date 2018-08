Začíná atletické mistrovství Evropy. První den se představí i adept na medaili koulař Tomáš Staněk

Devět českých reprezentantů v pondělí čeká na atletickém mistrovství Evropy kvalifikace. V úvodní den soutěží v Berlíně se představí mimo jiné adept na jednu z medailí koulař Tomáš Staněk či dálkař Radek Juška, držitel nejlepšího letošního výkonu. Kvalifikace koulařů je na programu od 17.35, v dálkařském sektoru se začne o hodinu dříve. Berlín 9:32 6. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koulař Tomáš Staněk | Zdroj: Reuters

Český rekordman Staněk, jenž si na domácím šampionátu vylepšil letošní maximum na 21,52, celou venkovní sezonu bojuje se zdravotními problémy, ale na evropském šampionátu se nehodlá šetřit. Hlavního soupeře vidí v Polákovi Michalu Haratykovi, který letos jako jediný Evropan hodil za 22 metrů. Podporu domácího publika bude mít David Storl, který bude útočit na čtvrtý evropský titul za sebou.

Mistr světa Vítězslav Veselý se na mistrovství Evropy nepředstaví. V nominaci jej nahradí Jaroslav Jílek Číst článek

Koulaře čeká kvalifikace před sedmou hodinou v centru města. Staňkovi se podobné závody líbí, na halovém světovém šampionátu v Birminghamu získal při podobném bronzovou medaili.

„Vůbec mi to nevadí, já mám mítinky docela rád. Líbilo se mi celkem, i když to byla taková kolotočovina, závod v Birminghamu, že tam vlastně byla víceméně jenom koule. Na tom náměstí, zvlášť v Německu, to bude atmosféra jako blázen. Oni to prostě umí udělat,“ řekl Radiožurnálu.

Halový vicemistr Evropy z roku 2015 Juška se v květnu v Turnově výkonem 827 centimetrů na čtyři centimetry přiblížil vlastnímu českému rekordu, ale znovu na tento výkon nenavázal.

K rozběhům na 100 metrů nastoupí sprinteři Zdeněk Stromšík, Dominik Záleský, Jan Veleba a Klára Seidlová, na trati 400 m překážek se představí Vít Müller, Michal Brož a Martin Tuček. Program kvalifikací začne v Berlíně v 16.05.