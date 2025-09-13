Mohu být rád, že jsem tady byl, uznal koulař Staněk účast ve finále mistrovství světa po zranění svalu

Koulař Tomáš Staněk skončil ve svém třetím kariérním finále na mistrovství světa dvanáctý. Na olympijském stadionu v Tokiu zapsal výkon 19 metrů a 91 centimetrů, a nepřiblížil se svému kvalifikačnímu výkonu. Potřetí v řadě vybojoval světový titul Američan Ryan Crouser.

Tokio Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Tomáš Staněk

Tomáš Staněk | Foto: AFP | Zdroj: Profimedia

Tomáši, třetí finále světového šampionátu za vámi. Jaké bylo?
Horší, než jsem čekal. Cítil jsem se výrazně lépe než ráno a i v rozcvičce jsem jeden pokus chytil a říkal si, že to je ta cesta, kterou jsem chtěl jít, ale byla vidět ta nevyházenost, že když jsem chtěl zabrat, tak to nešlo.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si rozhovor s koulařem Tomášem Staňkem po jeho 12. místě z finále mistrovství světa

Šel jsem do toho na maximum, protože jsem věděl, že musím hodit alespoň to, co v kvalifikaci, pak tedy o kousek dál. Věřil jsem, že na to mám, ale u toho třetího pokusu už jsem cítil ten prsní sval, protože dva závody za jeden den, to mlácení naplno už mi vzalo síly.

Kvalifikační pokus byl 20,67 a ten rozcvičovací možná i za 21 metrů. Je obvyklé, že v závodě se pak koulař nedostane tak daleko?
To je právě ta nevyházenost, bylo to asi za 21 a ještě nebyl ten pokus úplně takový, jaký bych si představoval.

2:03

Měli by si propláchnout hlavu. Organizátoři na MS asi nevědí, jak jsou koulaři silní, stěžuje si Staněk

Číst článek

Já chytnu třeba jeden pokus z deseti, protože jsem dva měsíce neházel, tak bych těch pokusů potřeboval hromadu. Musím to ale brát tak, jak to je a jak jsem na tom byl. To zranění bylo na tak důležitém svalu, že mohu být rád, že jsem tady byla a že se nám to podařilo s trenérem a týmem fyzioterapeutů dát dokupy, abych tady kroutil finále.

Před čtyřmi lety tady byl na olympijských hrách prázdný stadion, teď je tady 60 tisíc lidí. To je něco jiného, co?
Je to masakr. Musím říct, že dopoledne to nebylo takové, ale odpoledne jsem si říkal, že by to mohlo být ono a když jsme se přicházeli, tak jsem si říkal, že je to masakr. Je to odměna.

Motivuje to i dál na příští rok na evropský šampionát v Birminghamu?
Určitě motivuje. Teď se těším na volno, protože toho mám plné kecky, ale jsem rád, že jsme to vydrželi a pracovali na tom, abych tady mohl závodit. Mohu být rád, že se to neotočilo, že bych v tom finále ani nebyl.

Jakub Marek, mim Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Atletika

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme