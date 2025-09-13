Mohu být rád, že jsem tady byl, uznal koulař Staněk účast ve finále mistrovství světa po zranění svalu
Koulař Tomáš Staněk skončil ve svém třetím kariérním finále na mistrovství světa dvanáctý. Na olympijském stadionu v Tokiu zapsal výkon 19 metrů a 91 centimetrů, a nepřiblížil se svému kvalifikačnímu výkonu. Potřetí v řadě vybojoval světový titul Američan Ryan Crouser.
Tomáši, třetí finále světového šampionátu za vámi. Jaké bylo?
Horší, než jsem čekal. Cítil jsem se výrazně lépe než ráno a i v rozcvičce jsem jeden pokus chytil a říkal si, že to je ta cesta, kterou jsem chtěl jít, ale byla vidět ta nevyházenost, že když jsem chtěl zabrat, tak to nešlo.
Poslechněte si rozhovor s koulařem Tomášem Staňkem po jeho 12. místě z finále mistrovství světa
Šel jsem do toho na maximum, protože jsem věděl, že musím hodit alespoň to, co v kvalifikaci, pak tedy o kousek dál. Věřil jsem, že na to mám, ale u toho třetího pokusu už jsem cítil ten prsní sval, protože dva závody za jeden den, to mlácení naplno už mi vzalo síly.
Kvalifikační pokus byl 20,67 a ten rozcvičovací možná i za 21 metrů. Je obvyklé, že v závodě se pak koulař nedostane tak daleko?
To je právě ta nevyházenost, bylo to asi za 21 a ještě nebyl ten pokus úplně takový, jaký bych si představoval.
Já chytnu třeba jeden pokus z deseti, protože jsem dva měsíce neházel, tak bych těch pokusů potřeboval hromadu. Musím to ale brát tak, jak to je a jak jsem na tom byl. To zranění bylo na tak důležitém svalu, že mohu být rád, že jsem tady byla a že se nám to podařilo s trenérem a týmem fyzioterapeutů dát dokupy, abych tady kroutil finále.
Před čtyřmi lety tady byl na olympijských hrách prázdný stadion, teď je tady 60 tisíc lidí. To je něco jiného, co?
Je to masakr. Musím říct, že dopoledne to nebylo takové, ale odpoledne jsem si říkal, že by to mohlo být ono a když jsme se přicházeli, tak jsem si říkal, že je to masakr. Je to odměna.
Motivuje to i dál na příští rok na evropský šampionát v Birminghamu?
Určitě motivuje. Teď se těším na volno, protože toho mám plné kecky, ale jsem rád, že jsme to vydrželi a pracovali na tom, abych tady mohl závodit. Mohu být rád, že se to neotočilo, že bych v tom finále ani nebyl.