Můžu odcházet hrdě a se vztyčenou hlavou, pochvaluje si výkon a stříbrnou medaili koulař Staněk

Koulař Tomáš Staněk vybojoval stříbrnou medaili na halovém mistrovství Evropy. V Istanbulu předvedl jeden ze svých nejdelších životních pokusů – 21 metrů a 90 centimetrů a prohrál jen s Italem Zanem Weirem, který ovládl soutěž v národním rekordu 22,06 metru. Počtvrté v řadě se koulař Tomáš Staněk může na halovém mistrovství Evropy radovat z medaile. Jeho výjimečná série trvá od roku 2017 a stejně jako tehdy v Bělehradu teď vybojoval stříbro. Istanbul 9:37 4. března 2023

Čtvrtá medaile z této akce v řadě. Jaké jsou pocity?

Pocity skvělé, mám hlavně radost z výkonu. Bohužel, chtěl jsem ještě zaútočit na Weira a hodit český rekord, protože na něj určitě bylo, ale v takové soutěži, kdy jdete na krev, tak holt ta technika nemusí být, kde by měla. Můžu ale odcházet hrdě se vztyčenou hlavou a přát Weirovi vítězství. Já už mistr Evropy jsem.

Ten váš druhý pokus 21,90 metru, tam byly nějaké dohady. Co se stalo?

Nějak se jim rozbilo měření. Nejdřív byl 93, pak mi přišli říct, že byl 90. Nejdřív jsem nevěděl, jestli někdo nedal protest, jestli jsem někde nevyšlápl, ale necítil jsem to. Pak za mnou přišli a řekli, že to byla chyba měření.

Co říkáte kvalitě celé soutěže? 21,90 metru jste na velké akci ještě nepředvedl a za vámi i před vámi házeli koulaři národní rekordy?

Po celou svoji kariéru, když jsem měl medaili, nebo byl ve finále, tak to byla většinou nejkvalitnější soutěž historie. To je vzhledem k minulosti obdivuhodné. Jsem rád, že se i v tak obrovské konkurenci dokážu prosazovat.

U nejdelšího pokusu jste si zařval radostí. Cítil jste, že je to ten správný pokus?

Cítil. Mohl být malinko lepší, říkal jsem si, že je škoda, že to není 22 metrů, ale musím s tím být spokojený.