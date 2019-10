‚Kilečko navíc se hodí.‘ Koulařské finále na mistrovství světa v Dauhá bude soubojem těžkých vah

Kdyby sestavili tým na ragby, na mistrovství světa v Japonsku by teď s nimi nejspíš nepohnuli ani reprezentanti Nového Zélandu. Jenže muži, o kterých je řeč, jsou na zcela jiném šampionátu. V katarském Dauhá proti sobě v sobotu nastoupí ve finále koulařské soutěže. A mezi 140kilovými siláky bude o medaile z mistrovství světa bojovat i česká naděje Tomáš Staněk. Dauhá 16:10 5. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český koulař Tomáš Staněk | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Z tribuny to úplně nepoznáte, s nahrávadlem v ruce v úzké chodbě ale rychle pochopíte, proč siláci jako Američan Ryan Crouser nebo Brazilec Darlan Romani poslali letos kouli ke 23 metrům.

Crouserových 203 centimetrů vyjde na 145 kilogramů. Romani je sice krapet nižší, ale naváží zhruba stejně.

„Co jsem tak sledoval, oni jsou takoví přifouklí. Já jsem spíš atletický typ, ale zas o tolik silnější nejsou. Já mám navíc tu rychlost, kterou jsem ale v kvalifikaci úplně nepoužil,“ narážel v rozhovoru pro Radiožurnál Tomáš Staněk na kvalifikaci, v níž si až posledním pokusem zajistil finále.

Z velkých šampionátů má už tři medaile, ale rok od roku má i větší konkurenci. Myšleno výkony i fyzické parametry soupeřů. Pro Staňka je proto důležité, aby využil co nejvíce své hbitosti v kruhu. Jen na sílu schovanou pod XXL dresem spoléhat nemůže.

„Nejsem tak silový, že bych tam přepadl na břicho a nějak to zarval z místa. Musím spoléhat na rychlost a techniku,“ uvědomuje si Staněk. A to může být vzhledem k nedávnému zranění českého koulaře problém.

Tři týdny před šampionátem si natrhl třísla. Ladit formu nemohl zdaleka, jak by si přál.

„Bojovat za český tým se tolika lidem nepoštěstí. Je to vždycky čest a zas tolik finálových účastí nemáme, bohužel. I přes to, co mě všechno potkalo, udělám všechno, abych předvedl kvalitní výkon. Ideálně nejlepší v sezoně,“ řekl osmadvacetiletý atlet.

K nejlepšímu výkonu sezony by Tomáši Staňkovi mohla nakonec pomoct i kila navíc. V katarském horku a velké vlhkosti váhu neztrácí.

„Naštěsí jsem tady přibral, protože náš tým bydlí v úžasném hotelu a jídlo máme fantastické. Teď vážím asi 129 kilogramů. U nás se nějaké to kilečko navíc hodí, ale je důležité tam udržet dynamiku,“ dodal.

O první českou medaili na šampionátu začne bojovat v sobotu po 19. hodině