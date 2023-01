Světová atletika nechce zakázat starty transgender sportovců, navrhuje pouze zpřísnit pravidla

Začlenění transgender sportovců je jedním z největších témat současného světového sportů napříč všemi jeho kategoriemi. Organizace Světová atletika (WA) nyní přišla s návrhem dalšího postupu v této problematice. Navzdory hlasům, které tvrdí, že otevření ženských kategorií transgender sportovcům je vůči ostatním atletkám nefér, chce WA pravidla způsobilosti pouze zpřísnit. Londýn 21:55 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: © Getty Images for IAAF

O návrhu Světové atletiky, aby trans ženy mohly nadále soutěžit v mezinárodních ženských atletických závodech, informovala BBC.

Ve svém prohlášení organizace uvedla, že „preferovanou možností“ je zpřísnit pravidla způsobilosti, ale nadále používat limity testosteronu jako základ pro zařazení do sportu. Dokument navrhující změny byl zaslán členským federacím Světové atletiky v rámci konzultačního procesu před březnovým hlasováním.

V červnu 2022 přitom prezident WA Sebastian Coe podpořil postoj Mezinárodní plavecké organizace FINA, která se rozhodla umožnit závodit mezi ženami pouze těm, kteří změnou pohlaví prošli dříve než ve věku 12 let, a neprožili tak mužskou pubertu.

FINA se řídila zprávou pracovní skupiny vědců, podle které mají trans ženy proti biologickým ženám po projití mužské puberty výhodu i v případě podávání léků na snížení hladiny testosteronu.

„Vždy jsme věřili, že biologie má přednost před pohlavím, a v souladu s tím budeme nadále revidovat naše předpisy. Pokud budeme někdy muset vynášet soudy o spravedlnosti a nebo inkluzi, vždy se postavím na stranu spravedlnosti. O té nelze vyjednávat,“ řekl tehdy Coe.

Kritika návrhu

V současném návrhu změn pravidel má ale WA smířlivější postoj. Trans atletky by musely snížit množství testosteronu v krvi ze současných maximálních 5 nanomolů/litr na méně než 2,5 nanomolů/litr a zůstat pod touto povolenou hranicí po dobu dvou let, nikoli pouze jednoho roku, jak je tomu nyní.

Oproti současným pravidlům by se to týkalo všech atletických disciplín a ne jenom těch běhů mezi 400 metry a jednou mílí.

„Budeme se řídit vědeckými poznatky a deseti a více výzkumy, které v této oblasti máme, abychom ochránili ženské kategorie, zachovali spravedlnost v našich soutěžích a zůstali co nejvíce inkluzivní. Předložení preferované možnosti je nejlepším způsobem, jak získat konstruktivní zpětnou vazbu, ale neznamená to, že tato možnost bude předložena k přijetí,“ stojí v prohlášení Světové atletiky.

Návrh zatím vyvolal překvapené i negativní reakce ve sportovním prostředí.

„Jsem opravdu znepokojená. Pokud návrh projde, nepřekvapilo by mě, kdyby spoustu světových rekordů připadla trans atletům,“ řekl britská koulařka Amelia Stricklerová pro Telegraph.

„Ztratil jsem víru ve sport. Smutné. Kdybyste otevřeli mužskou kategorii, sportovce to nijak neovlivní,“ napsal na twitter evropský medailista v běhu na 800 metrů Jamie Webb.

Objevuje se ale i kritika vůči opačným přístupům k inkluzi, například takovým, které minulý rok oznámila právě Mezinárodní plavecká asociace.

„Byl jsem rozzuřený. Když někomu zakážete soutěžit nebo dělat to, co miluje, pouze kvůli tomu, kým je, je to špatně,“ řekl tehdy olympijský vítěz v disciplíně skoků do vody Tom Daley.