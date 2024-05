Nejrychlejší česká čtvrtka tohoto tisíciletí. Běžkyně Manuel si na Zlaté tretře zajistila i účast v Paříži

Letošní 63. ročník Zlaté tretry přinesl řadu krásných příběhů. Ten nejpovedenější z českého pohledu napsala Lurdes Gloria Manuel. Domácí reprezentantka skončila v Ostravě druhá v běhu na 400 metrů v osobním rekordu 50,59 vteřiny. Osmnáctiletá česká sprinterka tak splnila limit na letní olympijské hry v Paříži. Ostrava 9:52 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lurdes Gloria Manuel v závodu žen na 400 metrů. | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: Profimedia

„Mám takové smíšené pocity, spíš se mi chce brečet,“ dojímala se krátce po doběhu česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž ze Zlaté tretry po závodu žen na 400 metrů, kde zazářila česká běžkyně Lurdes Gloria Manuel

Na vítěznou Polku Natalii Kaczmarkovou měla v Ostravě ztrátu 50 setin.

„Nejdříve jsem viděla její čas, tam bylo 50,10 vteřin, tak mi proběhlo hlavou, že by to mohlo být nějak kolem. Když jsem viděla svůj čas, měla jsem nesmírnou radost, nemohla jsem tomu uvěřit,“ popisovala osmnáctiletá běžkyně své pocity v cíli.

Lurdes Manuel tak nejenže splnila olympijský limit, ale také se zapsala do českých historických tabulek. Aktuálně je čtvrtá za legendami Jarmilou Kratochvílovou, Taťánou Kocembovou a Helenou Fuchsovou. Zlatá tretra se osmnáctileté sprinterce nadmíru vydařila.

Duplantis na Zlaté tretře těsně nepřekonal světový rekord. O 625 centimetrů se pokoušel i navzdory větru Číst článek

„Běželo se mi skvěle. Chtěla jsem držet krok s Kaczmarkovou, protože když jsme si ji před závodem analyzovali, tak jsme zjistili, že prvních 200 metrů nemá tak rychlé. Vyhovovalo to mému tempu, do poslední stovky jsem s ní držela krok, pak mi utekla. Ale jsem spokojená,“ popsala svůj životní závod Lurdes Gloria Manuel a přidala další osobní cíle do budoucna. „Teď bych chtěla zaběhnout kvalitní čas na mistrovství světa a případně i na olympiádě.“

ZLATÁ TRETRA | Další ročník prestižního mítinku je za námi. ✅ O nejvýraznější český zápis se postarala Lurdes Gloria MANUEL. Ta zaběhla na čtvrtce čas 50.59 a jako juniorka se dostala na čtvrté místo českých historických tabulek mezi dospělými. Obří gratulace! pic.twitter.com/8czXaEgsGc — Česká atletika (@czatletika) May 28, 2024