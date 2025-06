Uvidí Ostrava v úterý světový rekord? Sebevědomý Duplantis cítí před Zlatou tretrou formu

Švédský tyčkař Armand Duplantis je atletickým fenoménem. V pětadvaceti už dvanáctkrát překonal světový rekord. Téměř všude, kam přijede, se očekává další skok do dějin. V Ostravě na Zlaté tretře bude startovat počtvrté a po světovém rekordu 628 centimetrů z 15. června doma ve Stockholmu přijel v dobré náladě a formě. Ostrava 7:20 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armand Duplantis na Zlaté tretře 2025 | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: Profimedia

„Asi by bylo trochu divné, kdybych neměl dobrou náladu. Povedl se mi světový rekord na domácím závodě. Cítím se ve formě. Jsem super šťastný,“ rozplýval se Armand Duplantis před novináři v Ostravě. Poslední rekordní skok však nebyl podle něho extra povedený.

„Byl to dobrý skok, to každopádně, ale necítil jsem, že to je něco úplně šíleného. Ve skoku o tyči musíte trefit vše ideálně. A tím, že jsem to úplně necítil, to mi dává sebevědomí do dalších závodů,“ popisuje fenomén světové atletiky.

Světové rekordy skočil už ve Francii, v Polsku nebo dvakrát v Bělehradě. Na domácí půdě ve Stocokholmu to ale 15. června zasloužilo pořádnou oslavu.

„Samozřejmě jsem to pořádně oslavil, je to logické. Mám ve Stockholmu hodně přátel, rodinu, bratry. Dal jsem oslavám maximum, ale teď jsem zase připravený na velké výkony,“ pokračuje Duplantis.

Ten bude v Ostravě už počtvrté, před dvěma roky stanovil rekord mítinku výkonem 612 cm.

„Rád se do Ostravy vracím, skáče se mi tu dobře. Mám rád kontakt s hlavní tribunou. Tak snad bude dobré počasí a povede se mi zase něco velkého,“ doplňuje Armand Duplantis.