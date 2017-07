Triatlonisté se v Praze kochali okolím. Závod si užíval i vítěz Heemeryck z Belgie

Byl to velký triatlonový svátek, jindy takový v Česku nezažijete. Akce s názvem Ford Challenge Prague závodu, který je součástí prestižní světové série, se zúčastnilo přes tisíc sportovců. A stihli toho v centru Prahy hodně, zaplavat si ve Vltavě, ujet na kole a uběhnout pořádnou porci kilometrů a třeba se i pokochat okolím. Praha 19:30 29. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Reuters

Triatlonisti v sobotu poznávali Prahu dokonale, cyklistický okruh je zavedl i na odlehlejší místa, v běžecké části to vzali po svých ulicemi přímo centrem Prahy. A hned na úvod zkoušeli obojživelníci v neoprenech i teplotu řeky Vltavy.

„Je podobně teplá jako loni, respektive stejně studená. Šestnáct stupňů to není žádná hitparáda. Než se rozplavete na prvních dvou stech metrech, tak jste dost zmrzlí,“ říká pro radiožurnál jeden ze závodníků.

Jenže pak se závodník hodně rychle zahřeje, 90 kilometrů šlape do pedálů a na závěr si zaběhne půlmaraton. Ti nejlepší hlídají tempo i tepovou frekvenci, ale jsou tu i tací, kteří občas zvednou hlavu a náramně si užívají kulis závodu.

„Určitě jo, když to člověk stíhá a bere to z hobby hlediska, tak se může pokochat tím, co Praha nabízí,“ doplňuje.

Těžko říct, kolik památek stihl zaznamenat Belgičan Petter Heemeryck, ale skoro se zdá, že na něco takového neměl čas. Byl rychlý jako vítr, a do cíle dorazil suverénně první. Bylo evidentní, že je moc rád, že má tenhle závod sebou.

Pražské kopce

„Bylo velké vedro, opravdu příšerné, proto byl závod fakt náročný. A pak taky ty kopce. Byl jsem překvapený, říkal jsem si, kde se sakra v Praze vzaly ty kopce, bylo to nahoru, dolů. Ne, vážně, byl to skvělý závod, a doufám, že se sem za rok zase vrátí,“ pochvaloval si v cíli Pieter Heemeryck.

Potvrdil, že patří mezi absolutní triatlonovou špičku, a i tady v Praze měl ty největší soupeře. Lépe obsazený závod byste v Česku rozhodně nenašli.

„Musím říct, že nás to samotné docela překvapilo, protože jsme nebyli tak štědří jako jiní pořadatelé. Ale Praha prostě láká. Je to první ročník, kdy je světová série v Praze. A máme výborného ambasadora Filipa Ospalého, který byl schopen dostat sem lidi jen proto, že to jsou třeba kamarádi,“ říká Lenka Kovářová, členka organizačního výboru závodu Ford Challenge Prague.