Nizozemec běží z Amsterdamu do Kyjeva, každý den uběhne maraton. Vybírá peníze na pomoc Ukrajině

Nizozemský ultramaratonec Boas Kragtwijk se před téměř dvěma týdny rozhodl doběhnout z rodného Amsterdamu až do Kyjeva. Hodlá tedy překonat vzdálenost dvou a půl tisíce kilometrů. Jeho cílem je vybrat peníze na nákup nebo opravu sanitek pro Ukrajinu. Kyjev 15:10 3. srpna 2023

28letý Boas Kragtwijk tvrdí, že do ukrajinského hlavního města dorazí za 50 dnů, tedy na konci léta. Plánuje tak každý den uběhnout jeden maraton a ještě pár kilometrů navíc. V dobrých dnech si dokonce troufá na 60 kilometrů. Zatím svůj denní limit bez problémů plní.

Nizozemec, který vyběhl 22. července, je teď v Německu. Poté zamíří do Polska a odtud už do válečné Ukrajiny. V plánu má proběhnout hlavními městy Berlínem a Varšavou. Boas zatím prý nemá ani puchýře, natož aby mu snad ubývalo sil. Tvrdí to jeho manažer, který ho na cestě doprovází. Jede za ním společně s fotografem v obytném karavanu, kde běžec jí a přespává.

Jako Forrest Gump

Podle toho, co jeho tým zveřejnil, to místy může připomínat scénu z amerického oscarového filmu Forrest Gump, kdy se hlavní postava - Forrest v podání Toma Hankse - rozhodne jít se proběhnout a nakonec běží napříč Amerikou přes tři roky. A cestou se k Forrestovi přidávají lidé, kteří v něm vidí až jakéhosi spasitele.

Něco podobného zažívá Boas Kragtwijk v malém měřítku. Faktem ale je, že mu nikdo zřejmě nemůže stačit. Ostatně, kdo dokáže uběhnout maraton, natož dva za sebou? A Nizozemec jich plánuje nejméně padesát v řadě. V některých městech, kterými Boas probíhá, ho lidé na ulici tak jen hlasitě povzbuzují a tleskají mu.

Ultramaratonec chce získat finanční prostředky pro nizozemskou charitativní organizaci, která se v překladu jmenuje Plachty Svobody. Ta sanitní vozy kupuje nebo opravuje a posílá je na Ukrajinu. Od začátku ruské invaze na Ukrajině tato organizace Kyjevu předala na 160 sanitek, tři hasičské nákladní vozy, jeden autobus zdravotní pomoci a 500 tun humanitárního materiálu.

Podlé šéfky Plachet Svobody Veroniky Mutseiové jedna sanitka dokáže zachránit kolem 25 lidí denně. Tyto vozy ale podle ní operují ve válečné zóně a řadu z nich tak Rusové zničili, nebo se v náročných podmínkách frontové linie v početných záchranných misích rozbily.

Rád by dosáhl v přepočtu na 2 miliony čtyři sta tisíc korun. Zdá se, že to dokáže - a možná tu cílovou částku dokonce překročí. Vytrvalec totiž už po deseti dnech a asi pěti stech kilometrech běhu vybral na své stránce Ultra4Ukraine GoFundMe přes 526 tisíc korun. Tato částka zatím stačí na jednu sanitku, která podle organizace Plachty Svobody stojí asi 700 tisíc korun.

Boas věří, že peníze vydělá a lidi na Západě taky upozorní na to, že válka není daleko a bytostně se jich týká. Dodal, že není ani politik, ani lékař. Ukrajině tak podle svých slov mohl pomoct jen tím, že využije své vášně pro dálkové běhy.