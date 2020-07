Budu se snažit být dobrý táta, plánuje Bolt. Mluvil o své dceři i možném návratu k atletice

Jeden z nejlepších atletů historie Usain Bolt si zvyká na roli otce. Před necelými dvěma měsici se mu narodila dcera Olympie. A jak sám přiznává, otcovství je pro něj náročnější než překonávání světových rekordů. Jeden člověk by ho ale k návratu k atletice možná přinutil. Kingston 21:24 14. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Usain Bolt | Zdroj: Reuters

Už skoro dva měsíce je bývalý fenomenální sprinter Usain Bolt otcem. Na návrat k atletice vzhledem k novým povinnostem rozhodně nemyslí. Je ale jedna věc, která by ho k závodění znovu přiměla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, proč dal Usain Bolt své dceři jméno Olympia

„Jen se budu snažit být dobrý táta. To mě teď čeká,“ vysvětluje Bolt v rozhovoru s Audrey Yapovou pro zpravodajskou televizi Variety.

Atletickou kariéru ukončil legendární sprinter před třemi roky, ve fotbale ani jiném sportu se pak neprosadil a tak systematického tréninku nechal úplně. V půlce letošního května se stal poprvé otcem a to když mu jeho dlouholetá přítělkyně Kasi Bennettová porodila dceru, která dostala jméno Olympia Lightning Boltová.

Sprinter Usain Bolt oznámil, že bude otcem. Na sociální sítě umístil originální fotku Číst článek

„Byl to nápad mojí přitelkyně. Když byla těhotná udělala si průzkum, než s ním přišla. Líbí se mi. Jen jsem Kasi říkal, že podle mě, jí tím jménem trochu dostává pod tlak.“

Olympia Lightning se dá do češtiny přeložit jako olympijský blesk. Boltovi by ale vůbec nevadilo, kdyby si jeho dcera k běhání cestu nenašla. Nutit ji do ničeho nechce, ale těší se, až jí jednoho dne vezme na atletický ovál. Na to má ale ještě dost času. Vždyť jsou Olympii ani ne dva měsíce.

Náročnější než rekordy

Otcovství ale už téměř čtyřiatřicetiletý Jamajčan považuje za těžší, než překonávání světových rekordů na dráze.

„Je to obtížnější. První týden jsem byl nemocný z toho, že jsem se bál pořádně usnout. Byl jsem celé noci vzhůru, stál u postýlky a jen se na ní koukal. A to víte jaký jsem milovník spánku. Často s ní teď vstávám, snažím se být lepší, učím se,“ říká Bolt.

Běhání, závodění a trénink mu nechybí. Jen fanoušci, kteří ho zbožňovali. Ani kvůli nim by ale tretry držitel rekordů na obou nejkratších sprinterských tratích znovu nenazul. Jedna věc ale existuje, která by ho přiměla vrátit se k atletice - jeho dlouholetý kouč Glen Mills.

„Na atleťák ani radši nechodím, protože bych tím udělal hroznou radost kouči. Takže se dráze radši vyhýbám. Glen je ten jediný, kdo kdyby za mnou přišel, ať se vrátím, tak to udělám. A to proto, že mu bezmezně věřím. Kdyby řekl, pojďme znovu na to, uděláme to takhle, vím, že by to mělo smysl. Takže pokud mi zavolá, tak se vrátím.“

Přiznává jamajský fenomén Usain Bolt - osminásobný zlatý olympijský medailista. Na fotografii jeho manželky Kasi s dcerou Olympií se můžete podívat níže.