V zámoří se množí spekulace, že se Bolt vrátí k závodění. ‚Nemám o tom žádné náznaky,‘ říká Juck

Už jsou to dva roky co fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt ukončil svou výjimečně úspěšnou atletickou kariéru. Od té doby se pokoušel prorazit třeba ve fotbale nebo si vyzkoušel americký fotbal. S blížícími se olympijskými hrami v Tokiu se ale stále častěji mluví o tom, jestli náhodou neplánuje přece jen opět nazout tretry a vrátit se.

Nejúspěšnější sprinter v dějinách má ve své medailové sbírce z vrcholných atletických akcí mimo jiné 19 titulů. Ze tří po sobě jdoucích olympijských her si přivezl osmkrát zlato a právě před těmi za rok v Japonsku se nejen v zámoří množí spekulace, zda nemá Usain Bolt v úmyslu se k závodění vrátit.

Což by evidentně uvítali i někteří z jeho soupeřů, třeba vítěz stovky z Atén 2004 Američan Justin Gatlin.

„Jsem nadšený, to musím uznat. Sice už skončil, ale myslím, že ani u něj nikdy nevíte. Vždyť zkoušel fotbal, a to i ten americký, což znamená, že se úplně neflákal ne? Takže třeba může pracovat na comebacku a já bych byl pro. Mně už je 37, takže si ze mě může vzít příklad. Vzkazuju mu: ‚Ty to můžeš dokázat!‘“ směje se v rozhovoru pro olympijský kanál Boltův dlouholetý rival na sprinterských tratích Justin Gatlin.

Americký sprinter v minulosti návrat na ovály zvládl po odpykání čtyřletého zákazu startů za doping. To mu ale bylo tehdy osmadvacet, zato Usainu Boltovi je dnes dvaatřicet.

Podniká a odpočívá

„Z informací, které mám k dispozici, si Usain Bolt užívá život po konci atletické kariéry. Z jeho týmu nemám žádné náznaky, že by uvažoval o návratu. Věnuje se svým podnikatelským aktivitám a nadále oddechuje,“ řekl Radiožurnálu atletický manažer Alfonz Juck, který jamajského rekordmana dokázal několikrát přivábit na Zlatou tretru do Ostravy a s jeho agenty je čas od času ve spojení.

„Usain Bolt neustále táhne, takže z marketingového hlediska by to bylo něco, co by bylo pro světovou atletiku velmi zajímavé, navíc tam hraje další úlohu fakt, že Jamajka momentálně nemá jeho nástupce, což by mohl být další argument. Osobně si ale myslím, že Bolt nemá vnitřní sílu ani motivaci na to, aby znovu začal s tréninkem,“ myslí si Juck.

Bolta ostatně tak vidí spíš v jiné roli – jako atletického ambasadora – třeba i na jeho oblíbené ostravské Zlaté tretře:

„Nikdy jsme tuto možnost nevyloučili. Když se v roce 2017 loučil s Ostravou a s Českem při emotivním vystoupení na Zlaté tretře, tak naznačil, že by se někdy rád vrátil jako host. Tuto myšlenku máme stále v plánu a uvidíme, ve kterém roce by to bylo, kdy by se to hodilo a jaké budou ekonomické možnosti. Do budoucnosti nic takového z pohledu Zlaté tretry Ostrava nevylučujeme,“ uzavírá Juck.