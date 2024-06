‚V horkém křesle jsem nepřemýšlela, jen sledovala časy.‘ Atletka Manuel poběží finále mistrovství Evropy

Česká atletka Lurdes Gloria Manuel bude v pondělí od 21.50 na mistrovství Evropy v Římě závodit ve finále běhu na 400 metrů. Osmnáctiletá juniorka zaběhla v semifinále čas 51,6 sekundy, který jí stačil k postupu do souboje o medaile, přestože se svým výkonem úplně spokojená nebyla. Rozhovor Řím 9:49 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká bežkyně Lurdes Gloria Manuel na ME v atletice 2024 v Římě | Foto: Iva Roháčková

Gratuluji k postupu do finále mistrovství Evropy. Byla jste nervózní, když jste čekala, jestli se před vás někdo ze soupeřek dostane?

Upřímně jsem nad tím nepřemýšlela, jenom jsem čekala v horkém křesle a koukala na časy. Je to zajímavá zkušenost a jsem ráda, že se to nakonec povedlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s českou atletkou po postupu do finále mistrovství Evropy

Jaký byl samotný semifinálový závod, který se běžel rychleji než rozběh?

Myslím, že jsem to nerozvrhla úplně takticky nejlíp. Jsou tam nějaké menší chybky, které bych chtěla vylepšit, takže se poradím s trenéry a uvidíme, co budu moct zlepšit.

Už na dvoustovce se přes vás přehnaly nějaké sprinterky, které startovaly z drah za vámi, neznervózněla jste?

Myslím, že právě tam jsem udělala jednu z chyb, trochu jsem zazmatkovala. Viděla jsem, že mě dobíhá Britka, a do toho jsem viděla Irku před sebou, tak si myslím, že tam trochu menší zmatek byl. Tam jsem udělala největší chybu, ale proberu si to s trenéry a snad to bude lepší.

Před vaším semifinálovým během se zatáhlo a lehce sprchlo. Vnímala jste v adrenalinu změnu podmínek?

Asi bych neřekla, že jsem to nějak vnímala. Jenom jsem zaznamenala, že je větší dusno, ale neřekla bych, že to byl hlavní důvod, proč se mi neběželo úplně nejlíp.

Osmnáctiletá čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel míří do finále ME! ‍♀️ Na svůj postup si sice musela počkat, ale elitní osmička ji nakonec neminula.



Podrobnosti https://t.co/PFy9fkKGGT pic.twitter.com/1ksfH9XynQ — ČT sport (@sportCT) June 9, 2024