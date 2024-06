‚V přípravě jsem udělal vše, co jsem chtěl.‘ Oštěpař Vadlejch si hladkou kvalifikací zajistil start ve finále

Oštěpař Jakub Vadlejch je ve finále atletického mistrovství Evropy. Hned prvním kvalifikačním pokusem přehodil požadovaný limit pro postup a díky výkonu 83,36 metru už nemusel v soutěži dál pokračovat. Ve středu večer tak bude obhajovat stříbrnou medaili z posledního evropského šampionátu v Mnichově. Rozhovor Řím 9:59 12. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Jakube, gratuluji vám k bezproblémovému postupu. Jak moc se vám ulevilo, když jste viděl, že hned váš první pokus přelétl hranici 82 metrů?

Moc pěkně, cítil jsem se dobře už při rozcvičce. Na to, jestli oštěp přelétne důležitou žlutou čáru, jsem nemyslel, zase tak dobře jsem ten hod necítil. O to lépe mi je.

Jak jste se cítil ve vašem sektoru při čekání? Je zde poměrně dusno, na vás to jde vidět, jste velmi zpocený.

Pro mě to je skvělé, když se potím, tak se cítím ideálně. Povrch je zde rychlý, tvrdý, takže pro starší ročníky to je dobré, protože pomáhá nohám, aby se rozjely.

Stihl jste sledovat, jak se dařilo oštěpařům ve druhé skupině? Byly tam poměrně slušné výkony.

Většinou to nesleduji, ale zaregistroval jsem to. Dva kluci hodili přes 84 metrů, což je skvělé pro diváky. Ale tím, že je celý závod během dvou dnů, tak bych odhadl, že se bude ve finále házet méně než v kvalifikaci.

Před samotným finále máte dost času na regeneraci. Je večerní finále dobrý pro nějaký váš rytmus?

Určitě. Finále by mělo být vždy večer, tedy aspoň podle mě, protože moje tělo pracuje večer nejlépe. Nechci srovnávat oštěp s diskem nebo koulí, ale závod ve dvou dnech je špatný. My máme před hodem krátký náběh, je tam dynamika v běhání. Pauza ubírá tomu, abychom mohli ve finále házet větší vzdálenosti.

Jak se před finále cítíte?

V přípravě jsem udělal vše, co jsem chtěl. První tři závody napověděly, že jsem na tom skvěle – nejhorší závod mám letos za 86 metrů. Poslední týdny se peru s nějakým nachlazením, ale všechny testy byly negativní. Jsem zdravý, ale můj organismus s tím trochu bojuje.

