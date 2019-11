Dělám i víceboje a skáču do dálky, říká 82letý atlet Vonášek. Na Velké kunratické běžel pošedesáté

Jen málokdo z jeho vrstevníků by si troufnul na tříkilometrový běh lesním terénem s výjimečným převýšením. Josef Vonášek ale zvládl Velkou kunratickou s tradičním stoupáním na Hrádek už po šedesáté a rozhodně končit se závoděním nechce.

Obdivuhodnou kondici má ve 82 letech Josef Vonášek. Atlet, který vozí medaile z velkých světových akcí ve své kategorii, zvládl už po 60.té nástrahy Velké kunratické.

Se svým výkonem v tradičním lesním krosu přes prudké kopce a studené potoky tentokrát spokojený nebyl, ale opět se přiblížil historickému rekordu v počtu startů v tradičním pražském běžeckém závodě.

„Jo určitě, když budu fit, tak bez problému,“ řekl Vonášek Radiožurnálu o možném překonání rekordu Karla Šerpána, který zvládl Velkou kunratickou celkem 61krát.

„Já dělám víceboje a skáču do dálky trojskok. Teď už skáču málo, ale občas nějakou medaili ze světa, nebo z Evropy získám. Letos jich bylo celkem osm,“ připomíná Josef Vonášek, že v kategorii nad 80 let patří hned v několika atletických disciplínách mezi elitu a Velká kunratická je pro něj spíš takovým zpestřením na závěr sezóny, což je pro člověka jeho věku těžko uvěřitelné.

V cíli 86. ročníku pražského závodu ale tentokrát spokojený nebyl. „Hodně špatné, protože nejsem zcela zdráv. Nebyl jsem na to dobře připravený, tak jsem se potřeboval jen zúčastnit. Už několik měsíců mě bolí záda a to se podepíše na tréninku.“

Procházka skončil na bedně

A o problémech se svaly a šlachami ví své také o téměř 50 let mladší pětinásobný vítěz Velké kunratické Jan Procházka.

„Překvapivě se mi běželo docela dobře, i ten poslední kopec. Jsem spokojený. Bylo to spíše bahnité, mrzlo jen trochu.“

Orientační běžec Jan Procházka ale nevyužil toho, že na startu nebyl vítěz posledních tří ročníků Jan Janů, který je na cestě do Argentiny na světový šampionát v běhu do vrchu, a skončil třetí. Z celkového prvenství se radoval Marek Chrascina.

A ani v příštích letech už nejspíš o triumf bojovat nebude. „Myslím si že už to vítězství asi neobhájím v budoucnu. Pracuji a mám rodinu takže to běhám jen pro zábavu, protože mě to baví a porovnávám se s kluky okolo sebe. Vždy si to tady ale na podzim užiju,“ doplňuje s patnácti starty Jan Procházka.

Na celkové výsledky 86. ročníku Velké kunratické se můžete podívat zde.