Republikové mistrovství v krosu i Velká kunratická se o víkendu poběží s omezeními

O víkendu se uskuteční odložené mistrovství republiky v krosu i tradiční Velká kunratická, ale kvůli opatřením proti šíření koronaviru budou ve zvláštním režimu. Krosový šampionát je rozdělen do dvou dnů, přičemž dospělí a junioři mohou v sobotu závodit jen s negativním testem na koronavirus. U Velké kunratické museli pořadatelé výrazně zredukovat počet účastníků, aby vyhověli hygienickým pravidlům. Hrádek / Běchovice 13:52 11. prosince 2020

O mistrovské tituly v krosu se poběží v Běchovicích, kde čeká muže desetikilometrová a ženy osmikilometrová trať. Titul bude obhajovat Jiří Homoláč, kterému se ale letos i vinou zdravotních problémů nedaří. Minulý týden vzdal maraton ve Valencii, když nedokázal udržet plánované tempo.

„Dám teď poslední závod, sezonu hodím za hlavu a nechám se zdravotně zkontrolovat, abych se mohl připravit na jaro. Jednou jsi dole, jednou nahoře,“ uvedl v tiskové zprávě svazu elitní český vytrvalec, který letos žádnou mistrovskou medaili nezískal.

Na krosovém šampionátu o ni bude bojovat s řadou konkurentů. Do Běchovic se chystá Marek Chrascina, který loni prohrál s Homoláčem jen o sedm sekund. Závodit by měl i obhájce bronzu Viktor Šinágl. K favoritům bude patřit také loni čtvrtý Jakub Zemaník, který vyhrál mistrovskou silniční desítku z Běchovic do Prahy.

Ženský trůn uvolnila vítězka posledních dvou ročníků Moira Stewartová, která se v listopadu potýkala se zraněním břišních svalů.

„Zatím se pomalu rozjíždím, mám za sebou jen dva ostré tréninky. Asi by nebylo nejmoudřejší vrhnout se po hlavě do závodění,“ vzkázala z Portugalska, kde si prodloužila soustředění.

Z loňských medailistek bude na startu jen bronzová Tereza Hrochová. Poběží i mílařka Simona Vrzalová, která získala český titul v krosu v letech 2016 a 2017. Dokonce pětinásobnou mistryní republiky je Lucie Sekanová, která naposledy triumfovala před pěti lety. Další bývalou šampionkou na startu bude Pavla Schorná Matyášová.

Velká kunratická a sokolské běhy

V neděli se znovu poběží na Hrádek při 87. ročníku Velké kunratické. Kvůli aktuálnímu omezení venkovních akcí na maximálně 50 lidí pořadatelé rozdělili startovní pole 25 skupin na startu hlavního závodu. Tím se snížila kapacita na 150 žen a juniorek a 500 mužů, juniorů a žen běžících přes Hrádek.

Malé děti a mladší žáci a žákyně poběží všichni, naopak kategorie starších žáků a žákyň a dorostenců a dorostenek se vůbec neuskuteční.

Současný režim před tím, než vláda v pondělí zřejmě pravidla znovu zpřísní, umožnil také konání některých Sokolských běhů republiky. Ty měly být původně 28. října, ale v tomto termínu ani o měsíc později se závodit nesmělo.

Tentokrát je možný start ve vlnách. Ve skupinách po 40 účastnících se v sobotu poběží v Praze, Českých Budějovicích, Milovicích, Ostravě-Proskovicích a Žebráku.