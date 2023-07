Sprinter Veleba vyhrává domácí tituly i ve 36 letech, pomáhá mu manželka i malý syn

„Titulu si cením hodně. Ve 36 letech spoustu závodníků ani nezávodí a já tady mohu vyhrávat, což mě těší. Myslel jsem si určitě na lepší čas, v tréninku jsem vypadal skvěle. Možná nebyly podmínky a moc se mi nepovedla první polovina, takže jsem se do půlky trati bál, že možná prohraju,“ řekl Jan Veleba po závodě.

Ale nakonec v Táboře neprohrál, když se zhruba na 60ti metrech dostal před Zdeňka Stromšíka a časem 10 celých 54 setin sekundy poměrně jistě v mírném protivětru zvítězil.

Svůj první ze šesti domácích titulů na stovce vybojoval už v roce 2010 v Třinci, tedy v době kdy většina jeho soupeřů z finále šampionátu v Táboře ještě chodila na první stupeň základní školy.

„Člověk to musí mít hodně rád, aby překonal spoustu problémů, co ho potká. Jsem samozřejmě i hodně vděčný své ženě. Jako šéflékařka svazu mě vždycky dá docela rychle dohromady. Mám tu možnost jakýkoliv problém řešit v jedenáct večer, což ostatní nemají. To v každém případě pomáhá," usmívá se Jan Veleba, když mluví o své ženě Karolíně a ve chvíli kdy pravou rukou drží v cílovém prostoru svého syna Tomáška.

„Musím říct, že i tohle pro mě fungovalo, ačkoliv někomu to tak nefunguje. Že chci, aby mě ještě viděl závodit a vyhrávat v dobrých časech,“ mluví o další velké motivaci, která ho ještě udržuje mezi nejlepšími českými sprintery a pro letošek to platí dvojnásob, když je suverénním tabulkovým lídrem na stovce, což potvrdil i na jihu Čech.