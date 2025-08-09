Vích vylepšil český rekord na 3000 metrů překážek. Habartův loňský výkon překonal o téměř dvě sekundy

Damián Vích zaběhl na mítinku v belgickém Oordegemu český rekord na 3000 metrů překážek. Časem 8:19,88 minuty překonal loňský výkon Tomáše Habarty z mistrovství Evropy v Římě o téměř dvě sekundy.

Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Svůj osobní rekord z kontinentálního šampionátu, na němž skončil dvanáctý, Vích vylepšil o více než tři sekundy. V Oordegemu obsadil 18. místo. Vyhrál Francouz Louis Gilavert za 8:11,49. K limitu na zářijové mistrovství světa v Tokiu chybělo Víchovi ještě téměř pět minut.

České maximum ve steeplu držel 52 let Dušan Moravčík, než ho loni v Chorzówě o rekord připravil Habarta časem 8:22,68. V Římě pak jeho hodnotu posunul na 8:21,83 a vybojoval desáté místo.

Vích letos zlepšil už druhý český rekord. V lednu ve Valencii překonal 30 let staré maximum v silničním běhu na 10 kilometrů. Časem 28:21 vylepšil o pět sekund výkon Michala Kučery z Bonnu.

