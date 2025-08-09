Vích vylepšil český rekord na 3000 metrů překážek. Habartův loňský výkon překonal o téměř dvě sekundy
Damián Vích zaběhl na mítinku v belgickém Oordegemu český rekord na 3000 metrů překážek. Časem 8:19,88 minuty překonal loňský výkon Tomáše Habarty z mistrovství Evropy v Římě o téměř dvě sekundy.
Svůj osobní rekord z kontinentálního šampionátu, na němž skončil dvanáctý, Vích vylepšil o více než tři sekundy. V Oordegemu obsadil 18. místo. Vyhrál Francouz Louis Gilavert za 8:11,49. K limitu na zářijové mistrovství světa v Tokiu chybělo Víchovi ještě téměř pět minut.
Atlety trápí sportovní úmrtnost, většina talentů končí předčasně. Mladí excelují, přechod do seniorů vázne
Číst článek
České maximum ve steeplu držel 52 let Dušan Moravčík, než ho loni v Chorzówě o rekord připravil Habarta časem 8:22,68. V Římě pak jeho hodnotu posunul na 8:21,83 a vybojoval desáté místo.
Vích letos zlepšil už druhý český rekord. V lednu ve Valencii překonal 30 let staré maximum v silničním běhu na 10 kilometrů. Časem 28:21 vylepšil o pět sekund výkon Michala Kučery z Bonnu.