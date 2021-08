Je to dokonalost, hodnotí olympiádu stříbrný oštěpař Vadlejch. ,Asi nejkrásnější závod,‘ dodal Veselý

Zpátky doma už jsou z olympijského Tokia také poslední dva čeští medailisté - oštěpaři Vítězslav Veselý a Jaklub Vadlejch, který byl vlajkonošem při slavnostním zakončení 32. letních olympijských her. A po příletu v pražských Kbelích neskrývali upřímnou radost z úspěchu. Praha 10:52 10. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Veselý a Jakub Vadlejch | Foto: KAI PFAFFENBACH | Zdroj: Reuters

Bezprostředně po večerním návratu do Česka mluvili Jakub Vadlejch i Vítězslav Veselý o medailovém úspěchu i plánech do budoucna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co plánují čeští oštěpaři, kteří na olympiádě vybojovali cenné kovy

„Říkám, že je to opravdu dokonalost. Já jsem měl letos průběh sezony trochu jiný, byl jsem zraněný a do poslední chvíle jsem se doléčoval. V kvalifikaci jsem se zachraňoval třetím hodem a ve finále jsem padnul na třetí, pak na čtvrtou, pak dokonce na pátou a znovu jsem postoupil na druhou. O to víc je to pro mě lepší,“ popisoval Radiožurnálu cestu k olympijskému stříbru Jakub Vadlejch, jehož největším dosavadním úspěchem bylo druhé místo z mistrovství světa v roce 2017.

Plný dojmů byl ale po příletu do Česka i druhý český medailista, bronzový Vítězslav Veselý.

„Mě to tak nějak došlo později. Jakákoliv medaile v 38 letech už je jedno, jaké je barvy, člověk si toho váží, jako kdyby to bylo zlato. Pro mě to bylo hodně emotivní. Každou medaili jsem vždycky spíš prožíval vnitřně, tak teď se to ze mě dostalo napovrch. Byl to asi nejkrásnější závod, co jsem zažil,“ vyprávěl Veselý.

Jakuba Vadlejcha může v jeho 30 letech čekat v oštěpu ještě dlouhá kariéra. Pod vedením světového rekordmana Jana Železného by chtěl zaútočit po stříbru i na olympijské zlato. Cíl je tak v jeho případě naprosto jasný.

„Samozřejmě, Paříž. Ještě jsme si s trenérem psali, děkoval jsem mu, když odletěl, za ty roky, co se mnou tráví. On mi napsal, že i pro něho to byl hrozně silný zážitek a v Paříži jim to ukážeme a pozlatíme to,“ má jasno mladší z dvojice českých oštěpařů.

Mnohem smířlivější je v otázce týkající se budoucnost Vítězslav Veselý, který už má na svém kontě titul mistra světa, Evropy i předchozí bronz z olympijských her v Londýně 2012.

„Já plánuju z roku na rok. Další bonus, který se mi podařil a nečekal jsem ho, je, že už mám limit na mistrovství světa v Eugene na příští rok a tam směřuju tu pozornost.“

Dodává Vítězslav Veselý jen několik dní poté, co s Jakubem Vadlejchem vybojovali pro český oštěp dvě olympijské medaile.

A poslední placky už jsou doma! Vítejte, borci! pic.twitter.com/gzAiysM78n — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 10, 2021