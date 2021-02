Uklouznutí málem připravilo sprinterku Vondrovou o halovou sezonu. ‚Byla to moje nešikovnost,‘ říká

Nadějnou českou sprinterku Ladu Vondrovou zbrzdilo před halovým mistrovstvím Evropy zranění. Ne nějak závažné, ale tréninkový výpadek kvůli problémům s kotníkem je podle ní znát a podepsal se prý i na vítězném čase na republikovém šampionátu v Ostravě. Tam si doběhla pro titul na trati 400 metrů. Ostrava 12:04 22. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nadějnou českou sprinterku Ladu Vondrovou zbrzdilo před halovým mistrovstvím Evropy zranění. Ne nějak závažné, ale tréninkový výpadek kvůli problémům s kotníkem je podle ní znát a podepsal se prý i na vítězném čase na republikovém šampionátu v Ostravě | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„To byla moje nešikovnost. Běhali jsme venku, byla vyhrabaná jenom první dráha. Vyběhla jsem a uklouzlo mi to. Čistě moje nešikovnost,“ přibližuje Radiožurnálu Vondrová sebekriticky okamžik, který výrazně poznamenal její letošní halovou sezonu.

Stále ještě velmi mladá jednadvacetiletá česká atletická naděje tak měla desetidenní tréninkový výpadek v době, kdy v minulých letech sbírala starty na všech možných tratích.

To letos nemohla a z nevyzávoděnosti pramenila i nervozita na startu v Ostravě. „Byla jsem dost nervózní. Asi jsem moc chtěla a projevilo se to i v tom běhu. Bylo to takové křečovité, zbytečně moc stažené, takže si myslím, že na čas pod 52 to určitě je,“ popsala.

Republikový titul na čtyřstovce vybojovala časem 52:20 a pokud by se dostala pod zmiňovaných 52 sekund, tak už by patřila do elitní evropské šestice.

A věří, že se necelé dva týdny před šampionátem v Toruni dá ještě něco málo dohnat. „Snad jo. Doufám, že to půjde, protože bych tam fakt chtěla uspět a to zranění mě zbrzdilo. Těšila jsem se moc, takhle to nebude úplně stoprocentní, ale nechám tam všechno,“ dodala.

Je ale pravděpodobné, že největší boj bude na ženské čtvrtce o druhé místo, protože Nizozemka Femke Bolová dominuje evropským tabulkám čtyřmi výkony pod 51 sekund.

„Ta je jinde. Ta si myslím, že je jasná. Potom se tam ale dá prát, je tam díra. Jsme tam nasekané, pod 52 moc lidí zatím není, ale halová čtvrtka bude řežba. Je to o štěstí, kdo seběhne první, ten tam je a pak to bude jenom o štěstí,“ vysvětluje.

A také o ostrých loktech a to by mohla být pro silově dobře vybavenou bývalou fotbalistku Ladu Vondrovou výhoda.