‚Vůbec jsem to nečekal.‘ Šebrleho svěřenec Stráský získal v sedmiboji v Glasgow 6080 bodů a skončil šestý

Na halové mistrovství světa v atletice se dostal na poslední chvíli, ale v Glasgow překvapil sebe i svého trenéra Romana Šebrleho. Vilém Stráský vybojoval šesté místo v sedmiboji, navíc ve velmi kvalitním výkonu. Video Glasgow 10:25 4. března 2024

Loni vyhrál univerziádu a teď po necelém roce a půl spolupráce s Romanem Šebrlem skončil šestý na halovém mistrovství světa v atletice. Vilém Stráský si na šampionátu v Glasgow výrazně vylepšil osobní rekord v sedmiboji na 6080 bodů a maxima si posunul při vrcholu halové sezony i v kouli a v závěrečném běhu na 1000 metrů.

Stráský se poprvé v kariéře dostal na kilometru pod 2:40 a vytvořil si tak nový osobní rekord. Na tisícimetrové trati byl třetí za celkově druhým Sanderem Skotheimem z Norska a bronzovým Johannesem Ermem z Estonska.

„My jsme počítali s osmým místem. Že se to takhle vyvinulo v poslední disciplíně, je překvapení i pro mě. Jsem za to ale pochopitelně rád,“ těší se z výsledku Šebrle.

Hranici 6000 bodů naposledy z českých sedmibojařů překonal právě legendární Šebrle. To vypovídá o kvalitě Stráského výkonu.

„Je to kvalitní výkon, šesté místo na mistrovství světa je vždycky dobré. Hlavně tím, jak je kvalifikace na mistrovství Evropy a na olympiádu zvláštní, protože ten systém toho rankingu je úplně špatně, tak tady to Wildovi pomohlo a určitě z toho bude těžit,“ popisuje Šebrle.

Halové mistrovství světa skončilo. Na závěr vybojoval české výpravě další šesté místo ve velikém osobním rekordu Vilém STRÁSKÝ.



Za výkon i umístění na halovém mistrovství světa v Glasgow teď nasbírá velkou porci bodů do žebříčku, ze kterého se pak atleti dostanou na velké mezinárodní akce. Přes 6000 bodů se naposledy dostal Šebrle před 18 lety v Moskvě. To bylo Stráskému šest let a teď pod vedením svého dětského vzoru překvapil i sám sebe.

„To jsem vůbec nečekal, já jsem sem jel z posledního místa. Jsem tady jediný, kdo neměl 6000 bodů, takže jsem si říkal, že nemůžu nic zkazit,“ popisuje svůj přístup čtyřiadvacetiletý atlet.

Šebrle mu hodně pomohl i v závodě. „Já to z něho cítím, on to možná prožívá sem tam více než já. Snaží se mě hodně motivovat, obzvlášť na výšce, na tyči, tam do těch třetích pokusů on vždycky pomůže,“ usmívá se Stráský.