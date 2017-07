Vydařená generálka před Londýnem. Oštěpař Vadlejch a tyčkař Kudlička skončili v Monaku druzí

Vmísil se mezi své německé konkurenty a v generálce na mistrovství světa v Londýně obsadil druhé místo. Český oštěpař Jakub Vadlejch nestačil v Monaku v rámci Diamantové ligy pouze Němce Thomase Röhlera. Hodem dlouhým 85,43 metru zaostal za olympijským vítězem z Ria, jehož oštěp letěl do vzdálenosti 89,17 metru. Třetí skončil další Němec Johannes Vetter, který na českého reprezentanta ztratil 29 centimetrů. Monako 21:49 21. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch | Foto: Reuters

Vadlejch si v letošní sezoně udržuje stabilní výkonnost. Během čtyř mítinků Diamantové ligy se mu třikrát podařilo skončit na pódiu. Zopakoval navíc druhé místo z Paříže.

V celkovém hodnocení oštěpařů drží třetí místo právě za německou dvojicí Röhler - Vetter. Závěrečný mítink se bude konat ve švýcarském Curychu a český oštěpař stále může myslet na celkové prvenství.

První patnáctistovku sezony pod tři minuty a 30 sekund zaběhl Keňan Elijah Manangoi. Do čela letošních tabulek se dostal časem 3:28,80. Ve finiši porazil krajana Timothyho Cheruiyota, který rovněž pokořil hranici tří a půl minuty.

Světový rekordman Wayde van Niekerk se i při druhé čtyřstovce na Diamantové lize dostal hluboko pod 44 sekund. Časem 43,73 překonal devatenáct let starý rekord mítinku legendárního Američana Michaela Johnsona. O vítězství ale musel jihoafrický olympijský vítěz bojovat až do konce, dotíral na něj Isaac Makwala z Botswany. Také on se dostal 16 setin pod 44 sekund.

Bolt splnil svůj cíl

Neporazitelnost na osmistovce uhájila Jihoafričanka Caster Semenyaová, která si pod tlakem soupeřek vylepšila o setinu osobní rekord na 1:55,27. Necelou půlsekundu na ni v dramatickém finiši ztratily Francine Niyonsabaová z Burundi (1:55,47) a Američanka Ajee Wilsonová (1:55,61), které překonaly národní maxima.

„Záda mě tolik nebolí a chci zaběhnout pod deset sekund,“ říkal před sprintem na sto metrů Jamajčan Usain Bolt. Své předsevzetí splnil. V Monaku zaběhl poprvé v letošní sezoně pod deset sekund. Časem 9,95 vyhrál nejkratší trať.

Největší hvězda mítinku za sebou ve finále nechala druhého Američana Isiaha Younga o tři setiny. Na třetím místě byl Jihoafričan Akani Simbine, který měl ze všech finalistů nejlepší výkon letošní sezony. Oproti svému nejlepšímu času se však o desetinu zhoršil a zaběhl 10,02.

Oba Češi na pódiu

Dva čeští zástupci, dvě umístění na pódiu. Úspěšný český večer podtrhl v knížeckém státu tyčkař Jan Kudlička, který skočil svůj nejlepší výkon letošní sezony. Jeho 572 centimetrů mu zajistilo dělenou druhou příčku. Hned šest skokanů zaznamenalo stejný výsledek, ale Kudlička měl společně s Francouzem Ménaldem nejlepší zápis.

Překonal tak i Francouze Renauda Lavillenieho, který obsadil pátou příčku. Vítězství pro sebe uzmul Polák Piotr Lisek, jenž skočil o deset centimetrů víc než jeho nejbližší konkurenti.