Výškař Štefela prolomil prokletí na Diamantové lize. V Monaku skočil 232 centimetrů a bere stříbro

Výškař Jan Štefela slaví premiérovou medaili v Diamantové lize. Na mítinku v Monaku skončil druhý výkonem 232 centimetrů a prohrál jen s halovým mistrem světa U Sang-hjokem z Koreje, který skočil o dva centimetry výš a udržel letošní neporazitelnost. Štefelovým maximem v elitním seriálu dosud bylo loňské čtvrté místo v Londýně a na „diamantových" akcích dosud neskočil více než 222 cm. Aktualizováno Monako 21:48 11. 7. 2025 (Aktualizováno: 22:25 11. 7. 2025) Výškař Jan Štefela (archivní foto) zazářil na Diamantové lize v Monaku

Tentokrát byl letošní halový vicemistr Evropy až do 227 bezchybný. Medaili si pak zajistil skokem přes 230 na druhý pokus a vzápětí se znovu napoprvé na centimetr přiblížil nedávnému osobnímu rekordu z mistrovství Evropy družstev.

U Sang-hjok ale kontroval a přinutil Štefelu k taktizování, ale s pokusy na 234 a 236 centimetrech český reprezentant neuspěl. „Konečně jsem na diamantovce něco předvedl. Jsem za to hrozně rád. Škoda toho, že jsem k tomu nedodal vítězství, ale to už bych chtěl strašně moc,“ řekl Štefela pro Českou televizi. Byl rád, že si i výšky nad hodnotou osobního rekordu mohl opět vyzkoušet. „A snad to v Tokiu na mistrovství světa už skočím zdařeně,“ dodal.

Korejský výškař proměnil ve vítězství i osmé letošní finále včetně únorového Hustopečského skákání, vítězným výkonem vyrovnal letošní světové maximum Ukrajince Oleha Doroščuka z březnového HME v Apeldoornu. Na 236 cm a pak při jistotě prvenství i na osobní rekord 237 útočil marně.

Pokus Duplantise o světový rekord

Ve skoku o tyči Armand Duplantis opět atakoval světový rekord, ale 629 cm mu zatím stejně jako před týdnem v Eugene zůstalo zapovězeno. Švédský fenomén zvítězil výkonem 605 a stanovil alespoň rekord mítinku.

O ten se postarala i hvězdná Nizozemka Femke Bolová, jež zaběhla nejlepší čas roku na 400 metrů překážek. Jako první letos pokořila hranici 52 sekund. Časem 51,95 vystřídala v čele letošních tabulek velkou rivalku Sydney McLaughlinovou-Levroneovou z USA (52,07).

Vlastní letošní světové maximum vylepšil i Keňan Emmanuel Wanyonyi v závodě na 800 metrů. Oproti červnovém času ze Stockholmu zrychlil olympijský vítěz o více než půlsekundu na 1:41,44.

Mítink atletické Diamantové ligy v Monaku: Muži: 200 m (vítr: -0,8 m/s): 1. Lyles (USA) 19,88, 2. Tebogo (Botsw.) 19,97, 3. Charamba (Zimb.) 19,99. 800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:41,44, 2. Hoey (USA) 1:42,01, 3. Sedžatí (Alž.) 1:42,20. 5000 m: 1. Kejelcha (Et.) 12:49,46, 2. Gressier (Fr.) 15:53,36, 3. Balew (Bahr.) 12:53,51. 110 m př. (-0,9 m/s): 1. Cunningham 13,09, 2. Tinch 13,14, 3. Tharp (všichni USA) 13,17. 3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:03,18, 2. Miura (Jap.) 8:03,43, 3. Serem (Keňa) 8:04,00. Výška: 1. U Sang-hjok (Korea) 234, 2. Štefela (ČR) 232, 3. Harrison (USA) 227. Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 605, 2. Karalis (Řecko) 592, 3. Marschall (Austr.) 592. Trojskok: 1. Scott (Jam.) 17,52, 2. Triki (Alž.) 17,23, 3. Díaz Hernández (It.) 17,19.

Ženy: 100 m (-1,4 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 10,79, 2. Searsová (USA) 11,02, 3. Hobbsová (N. Zél.) 11,12. 400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 49,06, 2. Butlerová (USA) 49,09, 3. Pryceová (Jam.) 49,63. 1000 m: 1. Chepchirchirová (Keňa) 2:29,77, 2. Wileyová (USA) 2:30,71, 3. Hullová (Austr.) 2:30,96. 100 m př (-1,1 m/s): 1. Tapperová (Jam.) 12,34, 2. D. Kambudjiová (Švýc.) 12,43, 3. Visserová (Niz.) 12,56. 400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 51,95, 2. Muhammadová 52,58, 3. Cockrellová (obě USA) 52,81. Koule: 1. Schilderová (Niz.) 20,39, 2. Jacksonová (USA) 20,06, 3. Mittonová (Kan.) 20,00.