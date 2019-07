Místo stadionu rušné náměstí Svobody. Výškařky na mistrovství republiky skákaly v centru Brna

Ženský závod ve skoku vysokém měl v programu atletického mistrovství České republiky speciální místo. A to jak obrazně, tak doslova. Zatímco všechny ostatní disciplíny hostí brněnský stadion pod Palackého vrchem, výškařky se o titul utkaly v centru města.Jejich sektor organizátoři připravili přímo na náměstí Svobody. Brno 9:18 27. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bára (Barbora) Sajdoková | Zdroj: ČTK

Výškařka Lucie Sedláčková žije v Brně a na náměstí Svobody většinou dělá úplně jiné věci, než je závodění na republikovém šampionátu.

„Občas tu v okolí sedím, takže je to takové zvláštní, ale hezké,“ popisuje Radiožurnálu.

Stejně jako ostatní Brňané i Sedláčková ví, že náměstí Svobody nemá rovný povrch. Pořadatelé českého šampionátu proto postavili výškařský sektor na speciálním pódiu.

„Trochu mi vadil kraj, protože mi přišlo, že spadnu, když jsem byla v oblouku. Také lidé tu byli všude, takže to bylo jako skákat do nich. Čekala jsem, že se tady kvůli hluku a lidem nebudu moct soustředit, ale šlo to. Bylo to super, víc lidí, víc hluku, to nakopne,“ popisuje čerstvá mistryně republiky Bára Sajdoková.

Vystřídala šampionku let minulých Michaelu Hrubou. Ta kvůli zranění skákat nemohla, závodu se ale účastnila jako polovina moderátorské dvojice.

„Když jsem viděla tolik lidí, tak jsem byla hrozně nervózní. Byla jsem tu minulý týden, když tu byla nějaká florbalová exhibice a nikdo tu nebyl, teď je tu ale okolo tisíc lidí.“

Mikrofon Hrubá neodmítla i kvůli tomu, že je jako závodnice brněnského klubu tváří šampionátu, která se objevuje na plakátech. A právě ona měl být hlavní hvězdou výškařské soutěže.

„Vůči organizátorům mě to opravdu mrzí, protože do toho dali opravdu všechno,“ smutnila Hrubá.

Sobotní program atletického šampionátu už neopustí prostor stadionu pod Palackého vrchem. Ostatně takový souboj oštěpařek Barbory Špotákové a Nikoly Ogrodníkové by asi centrum města hostit nemohlo.