Výškařka Hrubá potvrdila roli favoritky a získala titul juniorské mistryně Evropy

Výškařka Michaela Hrubá potvrdila roli favoritky a stala se juniorskou mistryní Evropy. V Grossetu v neděli jako jediná přeskočila 189 centimetrů, pak přidala ještě čtyři a neuspěla až při pokusech o nový osobní rekord 196 cm. 23. července (ČTK) - Výškařka Michaela Hrubá potvrdila roli favoritky a stala se

Devatenáctiletá svěřenkyně Michala Pogányho, ke kterému letos v zimě odešla od Aleny Nezdařilové, třetím rokem po sobě slaví zisk zlaté medaile na velké atletické akci. Předloni získala dorostenecký světový titul, vloni zvítězila na juniorském mistrovství světa.

„Většina lidí to ode mě očekávala a přijížděla jsem jako favorit, ale samozřejmě se nesmělo nic podcenit. A vyšlo to úplně nejlíp, jak mohlo,“ řekla Hrubá svazovému webu. „Škoda, že druhý pokus na 196 nezůstal, už jsem byla za laťkou. Ale možná je to pro mě dobře, že jsem si zase vyzkoušela tuhle výšku a třeba na mistrovství světa to padne,“ přála si s výhledem na srpnový seniorský šampionát v Londýně.

V minulých dnech vybojovaly na šampionátu v Itálii zlaté medaile kladivářka Kateřina Skypalová a oštěpařka Nikol Tabačková, s třemi tituly česká výprava vyrovnala bilanci z dosud nejúspěšnějšího šampionátu v roce 2005 v Kaunasu. Tam tehdy triumfovali Remigius Machura mladší ve vrhu koulí, Denisa Rosolová v dálce a Zuzana Hejnová v běhu na 400 m překážek.

Podle počtu medailí byl úspěšnější jen šampionát v roce 2007, kdy tým získal zlato zásluhou běžce Jakuba Holuši a k tomu dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.

Hrubá zvítězila s náskokem šesti centimetrů před Karinou Tarandovou z Běloruska. Páté místo obsadila další česká skokanka Lada Pejchalová, výkonem 185 cm přišla o bronz jen kvůli horšímu technickému zápisu. Pátá byla i Lucie Krupařová v běhu na 400 metrů překážek v osobním rekordu 58,33.