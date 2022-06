Vzpěrač Orság vybojoval svou šestou kontinentální medaili, na mistrovství Evropy získal bronz v nadhozu

Znovu druhá. ‚Trochu to zamrzí, ale stabilní výkony mě těší,‘ hodnotí Zlatou tretru oštěpařka Ogrodníková

„Trochu mě mrzí, že jsem byla zase druhá. Co se týče výkonů, poslední pokus mi udělal velkou radost. I když šel hodně vysoko. Když se to trefí o něco níž, tak to bude dobré,“ řekla Ogrodníková.