Sprinter van Niekerk se vrací. Po dvou letech bez závodění ladí formu na olympijské hry do Tokia

Světový rekordman v běhu na 400 metrů Jihoafričan Wayde van Niekerk se pomalu blíží ke své bývalé formě. Na olympiádě v Riu před téměř pěti lety si doběhl z vnější osmé dráhy pro překvapivé zlato, ale přátelské ragbyové utkání a zranění kolena pak jeho kariéru zastavilo. V týdnu ale na domácím stadionu ukázal, že se před olympijskými hrami v Tokiu vrací mezi elitu. Johannesburg 13:40 3. dubna 2021

Van Niekerk zaběhl na dráze v Johannesburgu 200 metrů za 20.10 sekundy a v letošních světových tabulkách se tak dostal na druhé místo. Do zad mu sice v deštivém závodě foukal o desetinu metru za sekundu silnější vítr než je povolená hranice za sekundu, ale to nějak výrazně jeho výkon nesráží. Porazil totiž třeba skvělého sprintera Simbineho, který umí stovku za 9.89.

Světový rekordman v běhu na 400 metrů Jihoafričan Wayde van Niekerk se pomalu blíží ke své bývalé formě. Poslechněte si celý příspěvek Jakuba Marka

„Byl tam Simbine, který už běžel pod deset, v závodě vedl a van Niekerk měl výborný závěr, kterým ho předstihl a dokázal, že je už teď dost dobře připravený,“ říká manažer elitních atletů Alfons Juck. Podle něj teď bude klíčové, jak se Jihoafričan vypořádá se změnou tréninkových podmínek.

„Do USA na Floridu… už to oznámili, dlouho o tom diskutovali a čekali, než to zveřejní, ale rozchází se s trenérkou Ans Bothovou, která už je osmdesátnice a nedalo se čekat, že s ním bude během pandemie cestovat po celém světě,“ vysvětluje Juck.

Dva roky bez závodění

A tak přechází Van Niekerk do tréninkové skupiny zkušeného Lance Browmana, ale stále čeká na povolení vycestovat do Spojených států, aby se tam mohl připravovat na olympijskou obhajobu.

A přestože kvůli přátelskému ragbyovému utkání a zranění kolena Jihoafričan více než dva roky mezi olympijskými hrami nezávodil, může v Tokiu navázat na svoji senzační čtyřstovku z Ria a čas 43.03.

„Osobně si myslím, že ano. On sám je nastavený na to, že ještě chce dosahovat velkých úspěchů a velkých časů. Sní o prvním výkonu na 400 metrů pod 43 vteřin. Šanci, myslím, jistě má, ale otázkou bude, jak se srovná se změnou prostředí z Jižní Afriky na Floridu,“ doplňuje manažer Zlaté Tretry Juck, který by v budoucnu opět rád van Niekerka přivítal i na mítinku v Ostravě.

V roce 2017 tam překonal historické maximum Michaela Johnsona na 300 metrů.