‚Bolest je něco, co k maratonu patří.‘ Český šampion Havlena se v cíli pozvracel, pak skončil na kapačkách

Pražský mezinárodní maraton vyhrál Etiopan Lemi Berhanu Hayle, který o pět sekund zaostal za traťovým rekordem. Závod je zároveň i českým republikovým šampionátem. Krásy historického centra Prahy střídaly v cíli těžké momenty vyčerpaných závodníků. Nový český mistr republiky Yann Havlena musel po finiši na kapačku. Praha 17:20 4. května 2025

Při své premiéře se vítězkou stala olympionička Tereza Hrochová. Stejně jako dalších víc než 10 tisíc běžců si zblízka prohlédla historické centrum Prahy.

„To prostředí tady je hezké, hlavně diváci jsou úžasní, když probíháme Staroměstským náměstím, tak strašně fandí. Doběh do cíle po Pařížské ulici je taky super,“ potvrzuje český vytrvalec Jiří Homoláč.

Maraton je krásný, ale náročný i tvrdý a své o tom ví i nový mistr republiky Yann Havlena. Ten se vydal ze všech sil, v cílové rovince mu selhávaly nohy a hned po finiši se pozvracel. Těsně za ním doběhl Vít Pavlišta.

„On takhle dobíhá často, že se umí vydat úplně do nuly. To já zase nejsem takový masochista. On to běžel celé sám, celé si to odtáhl, takže si zaslouží tady být první,“ vyprávěl druhý Pavlišta.

Českého šampiona mezitím odvezli zdravotníci a dali ho na kapačku. Ukázal se až na slavnostním ceremoniálu a svůj dramatický doběh do cíle si pamatoval.

„Bohužel ano, strašně to bolelo. Jsem na tu bolest zvyklý a bolest je něco, co k maratonu patří,“ popsal Havlena. Čtyřiadvacetiletý maratonec trénuje ve Švýcarsku a teď je republikovým šampionem.

„Jsem hrozně pyšný a hrdý na to, že jsem to nevzdal. Byly za mnou obrovsky těžká léta plná zdravotních i psychických problémů. Myslím, že hodně lidí už ve mě přestalo věřit, ale já jsem to pořád rval, až do posledních metrů a je to krásný pocit,“ říká nový mistr republiky v maratonu Yann Havlena.