Zadržení útočníci jsou pro pořadatele výstrahou, atletické ME v Berlíně bude pod výjimečným dohledem

Zadržení šesti mužů před berlínským půlmaratonem je velkou výstrahou pro organizátory letošního mistrovství Evropy v atletice. Právě německá metropole přivítá v srpnu šampionát, na který se chystají elitní sportovci i desetitisíce diváků. Bezpečností složky tak mají za úkol ohlídat nejen historický olympijský stadion, ale také maratonskou trať. Praha 16:09 14. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atletika (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Pro mě je velice těžké pochopit, jak je vůbec možné to ubránit, jsou tam různé perimetry a tak dále. Je to komplikované,“ povídá ředitel Českého atletického svazu Tomáš Janků k bezpečnosti v ulicích podél více než dvaačtyřicetikilometrového závodu.

Na poloviční trať se běžci vydali v neděli a berlínská policie preventivně zadržela šest mužů kvůli údajné přípravě teroristického útoku právě na tamní půlmaratón. Přestože konkrétní důkazy nebyly, bezpečnostní síly zasáhly.

Německá policie zmařila teroristický útok na berlínský půlmaraton Číst článek

„V Německu máme stále napjatou bezpečnostní situaci. Musíme počítat s tím, že útok může přijít kdykoliv,“ schvaloval zásah berlínské policie německý ministr vnitra za CSU Horst Seehofer. Dá se tak očekávat, že atletický šampionát bude v létě pod výjimečným dohledem.

„Myslím, že bezpečnostní opatření budou přísná, ale většinou jsou tvořena tak, aby co největší část bezpečnostních opatření byla skryta jak nám, tak účastníkům i potenciálním útočníkům," říká Tomáš Janků.

Kolem stadionu se tak nemusí pohybovat stovky policistů v uniformách a přesto je akce důkladně střežena. Hodně o tom ví Tomáš Janků, který byl v roce 2015 výkonným ředitelem halového mistrovství Evropy v Praze - dva měsíce po střelbě v pařížském sídle satirického týdeníku Charlie Hebdo, kde zůstalo 12 mrtvých lidí.

Atmosféra byla fantastická, nešlo běžet jinak, říká Eva Vrabcová Nývltová po překonání českého rekordu Číst článek

„Z mého pohledu je velice těžké ubránit takové komplexy proti nějakým sofistikovaným nebo i nesofistikovaným teroristickým útokům, ale ty bezpečnostní složky pracují dlouhodobě dopředu. My jsme v té době byla jedna z nejstřeženějších budov v Evropě," mluví Tomáš Janků o pražské O2 aréně.

Podrobnější informace o bezpečnostních opatřeních ale z logických důvodů přidat nemůže. Věří ale, že německá preciznost podpoří klidný průběh srpnového šampionátu a ani od atletů zatím nemá informace, že by se do Berlína báli.

„Samozřejmě pokud by ta soutěž byla v nějakém rizikovém státě, tak si dovedu představit, že by někteří sportovci zvažovali, jestli pojedou. Ale abychom se báli jet na závody do Berlína, to se snad nikdy nestane," doplňuje bývalý výškař, aktuálně ředitel Českého atletického svazu Tomáš Janků.