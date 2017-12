Zasnoubení, potomek, útok na medaili. 'Měl by přijít vrchol,' věří vícebojař Helcelet

Atlet Adam Sebastian Helcelet věří, že po evropských medailích přijde i ta světová. Chtěl by tak v příštím roce navázat na trojici Změlík, Dvořák, Šebrle, díky které se Česko stalo na přelomu století vícebojařskou velmocí. Motivaci bude mít Helcelet výjimečnou i díky velkému zlomu v osobním životě. Praha 16:25 27. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Sebastian Helcelet požádal Denisu Rosolovou o ruku v přímém přenosu | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Adam Sebastian Helcelet, vicemistr Evropy z šampionátu v Amsterdamu, požádal v polovině listopadu o ruku svou přítelkyni, teď už bývalou reprezentační atletku Denisu Rosolovou, která pár dní poté oznámila, že čekají s Helceletem potomka.

„Jednoznačně jsem víc v klidu, když přijdu domů, tak mám navařeno. Doma je celková pohoda, na prcka se s Denčou těšíme oba dva. Mám další motivaci navíc, která mě může hnát, že se o ně musím postarat. Chci, aby na mě moje dítě bylo hrdé, to mě žene dopředu,“ povídá nejlepší český vícebojař posledních let.

Svou žádostí o ruku v přímém přenosu vyhlášení ankety Atlet roku svou přítelkyni dost překvapil. „Byla jsem v šoku a dojatá, možná to nešlo moc vidět. Vím, že má košili od rtěnky, celý je od rtěnky,“ usmívala se těsně po nečekaném momentu na setkání nejlepších českých atletů Denisa Rosolová, která si v návalu emocí vybavovala jen útržky z okamžiku, kdy Adamovi Helceletovi řekla „ano.“

Společně se teď těší na prvního potomka, který se má narodit v květnu a už na začátku března by chtěl český vícebojař v Birminghamu vylepšit své páté místo z posledního halového mistrovství světa v Portlandu.

„Dostávám se do věku, kdy už by měl být vrchol. Už mám dvě pátá místa z mistrovství světa, takže bych chtěl stoupat výš, myslím na medaile. Když vydržím zdravý, věřím, že bych si na medaili mohl šáhnout, i když si myslím, že konkurence bude náročná,“ odhaduje Helcelet.

V příštím roce totiž chybí letní vrchol v podobě mistrovství světa nebo olympijských her a o to víc se vícebojařská elita chystá na halový šampionát v Anglii. A tak si český atlet moc klidu mezi svátky neužije a nemůže už vyrazit ani do bílé stopy.

„Běžky mám hrozně rád. V přípravě jsme je zapojili, protože v Tatrách nám nasněžilo, tak jsme běžkařili. Ale teď už jsme ve fázi přípravy, kdy si je nemůžeme dovolit, kdy jdeme víc do kvality,“ doplňuje Adam Helcelet, který už teď ví, že ho čeká výjimečný rok 2018.