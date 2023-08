Zkusím o limitu v tichosti snít a třeba se to povede, říká Jíchová po semifinále mistrovství světa

Atletka Nikoleta Jíchová na mistrovství světa v Budapešti do finále nepostoupila. Na trati 400 metrů překážek si sice vylepšila o devět setin sekundy čas z rozběhu na 55,01, ale lehce zaostala jak za svým osobním rekordem, tak za olympijským limitem pro Hry v Paříži. „Než abych o tom mluvila, tak o tom zkusím příště v tichosti snít,“ říká pro Radiožurnál Sport atletka Nikoleta Jíchová o olympijském limitu, který jí na mistrovství světa odolal Budapešť 20:16 23. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikoleta Jíchová | Foto: Iva Roháčková

Šesté místo v semifinále mistrovství světa, jak to hodnotíte?

Hodnotím to kladně. Technicky to bylo lepší, přesto běžecky trochu slabší. Asi únava, už si nejsem úplně jistá, ale odcházím spokojená.

Máte zkušenosti s tím, že musíte během 24 hodin běžet dva tak extrémně rychlé závody okolo 55 sekund?

Ještě se mi to v životě nepodařilo takhle běžet, ale na tu zátěž zvyklá jsem, takže v tom problém nebyl.

Cítila jste od začátku, že bude rytmus a technika lepší než v rozběhu?

Jo, mám ze sebe radost, že jsem to udělala přesně, jak jsem chtěla. Potřebuji si to ale asi pustit a kouknu se znova.

Jak těžké to bylo po psychické stránce, když se ty hendikepy před vámi zvyšovaly od začátku a ostatní dívky běžely okolo 53 sekund?

Musela jsem dbát na sebe, ale věděla jsem, koho před sebou mám. Tak to je, je to mistrovství světa, větší konkurence už být nemůže a na olympiádě je to stejné.

Mluvila jste i o olympijském limitu, který jste nezaběhla o šestnáct setin, ale pohroma to pro vás asi není, ne?

Možná příště, než abych o limitu mluvila, zkusím o tom více v tichosti snít a třeba se mi to podaří víc, než o tom jen tak mluvit.