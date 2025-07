Zlatá sprinterka Maňasová, senzace tyčkařky Ondrové a jistá Sičaková. Co ukázal šampionát v Bergenu?

Čeští atleti za sebou mají úspěšné vystoupení na mistrovství Evropy do 23 let. V norském Bergenu, kde se šampionát od 17. do 20. července konal, získala česká výprava tři cenné kovy. Kromě dvou zlatých a jedné stříbrné medaile přidala také dalších deset finálových umístění do osmé pozice. Video Praha 21:36 21. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sprinterka Karolína Maňasová byla jednou ze tří českých medailistek na právě skončeném mistrovství Evropy atletů do 23 let | Foto: HASTEGĹRD/BILDBYRĹN | Zdroj: Profimedia

Po předloňském vystoupení, kde český tým na šampionátu ve finském Espoo nezískal ani jeden cenný kov a nejlepším výkonem bylo čtvrté místo výškařky Denisy Pešové, odjížděla sedmatřicetičlenná česká výprava do Bergenu s respektem, ale zároveň s medailovými ambicemi.

Maňasová je mistryní Evropy do 23 let. Česká sprinterka v Bergenu ovládla závod na 100 metrů Číst článek

Na Fana stadionu se během čtyř závodních dní představilo celkem 33 borců v individuálních disciplínách a na start se postavila i mužská štafeta na 4x100 metrů.

O pestrosti české výpravy vypovídal fakt, že pro devět nominovaných se jednalo o vůbec první velkou mezinárodní akci. Zároveň v akci byl ale i kvartet účastníků olympiády v Paříži z roku 2024, od kterých se očekával útok na nejvyšší příčky.

K tomu, že se tentokrát bude jednat o mistrovství Evropy s příchutí medaile pro českou výpravu, se začalo schylovat už od prvních soutěží ve čtvrtek 17. července. Hned v úvodu se dařilo českým atletům a atletkám postupovat vcelku hladce z rozběhů a kvalifikací do semifinále a finále.

Stříbro Sičakové

S druhým nejlepším výkonem v rámci evropských tabulek ve své věkové kategorii odjížděla do Norska oštěpařka Petra Sičaková. Svěřenkyně trenéra Davida Sekeráka hodila na začátku června v německém Offenburgu 60,35 metru a podle „papírů“ byla lepší jen Srbka Adriana Vilagošová (67,22).

Sičaková ve čtvrtek v Norsku hodila v kvalifikaci prvním pokusem 56,08 metru a v klidu tak splnila ostrý kvalifikační limit a zajistila si postup do sobotního finále. V něm si polepšila na 58,14 metru.

Její cesta k medaili ale nebyla nikterak umetená. Na třetí místo se posunula až ve čtvrté sérii hodem za 57 metrů. Na Němku Mirju Lukasovou v tu chvíli ztrácela pouhé dva centimetry, následujícím pokusem ji však překonala. Vilagošová měla pět nejdelších hodů v soutěži, ten vítězný měřil 62,41 metru.

Chtěla jsem vyhrát, nebudu to skrývat, těch 62 metrů bylo v mých silách. To mě mrzí, ale na druhou stranu mám strašnou radost,“ řekla na webu atletického svazu.

Sičakové oddílový parťák a taktéž svěřenec kouče Sekeráka na medaili nedosáhl, ale z Bergenu odjede se čtvrtým místem a osobním rekordem 77,60 metru. K útoku na medaili potřeboval přehodit osmdesátimetrovou hranici.

Dominance Maňasové

Jen dva starty v sezoně a pak rovnou na vrcholnou akci? Žádný problém v případě sprinterky Karolíny Maňasové. Svěřenkyně trenéra Ivo Pištěka totiž před Bergenem absolvovala pouze 2. kolo extraligy v Praze na Julisce 8. června a pak 19. června mítink ve St. Pöltenu.

Veškerou energii totiž směřovala na šampionát do 23 let, což se vyplatilo. „Na tréninku to vypadalo dobře, ale závod je závod. Je potřeba být vyběhaný. To mi chybělo, takže jsem úplně nevěděla, co z toho vyleze. Ale dopadlo to dobře,“ konstatovala na webu atletického svazu.

V Norsku ovládla rozběh v čase 11,47 sekundy, semifinále výkonem 11,49 sekundy a vše vyšperkovala ve finále, kde nedala soupeřkám šanci i v protivětru a cílem na stometrové trati prolétla v čase 11,30 sekundy. Druhou Britku Niu Wedderburnovou-Goodisonovou porazila o osm setin. Národní rekordmanka tak zajistila české výpravě první zlatou medaili.

Show v sektoru tyčky

Na Maňasovou navázala tyčkařka Viktorie Ondrová. Ta měla ve startovní listině devátý nejlepší výkon, když se mohla pochlubit výkonem 430 centimetrů z červnové extraligové Julisky. V Bergenu zvládla v kvalifikaci překonat 415 centimetrů a mohla se připravovat na finále.

Ve finále postavila všechny papírové předpoklady na hlavu a hned třikrát si vylepšila osobní rekord.

Na výšce 430 centimetrů zapsala dva omyly, zkusila zariskovat a po překonání 435 centimetrů na první pokus se poprvé přenesla i přes 440. Díky tomu, že se pak napodruhé přenesla přes 445 centimetrů, tak slavila senzační zlato. Triumfem navázala na čtyři roky staré zlato Amálie Švábíkové z Tallinnu.

Ondrová na svazovém webu uvedla, že skákala v naprosté euforii.

„Ani jsem si neuvědomovala, jaké to jsou výšky, a najednou to stačilo. Je to úžasné, bezprostřední pocity jsou neskutečné,“ jásala atletka, kterou nyní čeká soutěž na univerziádě v Německu. „Na těch 430 jsme to riskli, ale ona ani nebyla jiná cesta. Buď medaile, nebo páté místo. Forma sem asi vyšla správně,“ dodala.

Další finálová umístění

Výrazný progres zaznamenala závodnice v běhu na 400 metrů Barbora Vaňková. Reprezentantka pražské Slavie se do Norska nominovala s osobním rekordem 57,43 sekundy. V rozběhu zaběhla čas 56,45 s, v semifinále pak dokonce výtečných 55,79 s.

Ve finále pak závodnice pražské Slavie předvedla čas 56,34s a brala osmé místo. Na šampionát přitom odjížděla až s devatenáctým časem.

Cennou šestou příčku na chodecké desítce obsadila Ema Klimentová s výkonem 45:41,33 minuty. U mužů jí napodobil Jaromír Moravčík s výkonem 40:31,92 minut v osobním rekordu.

Ve finále výšky měla česká výprava dvojí zastoupení a lépe se dařilo Matyáši Čudlovi, který s výkonem 219 centimetrů obsadil páté místo. České koulařky se seřadily ve finále hned za sebou, když Martina Mazurová výkonem 16,04 metru obsadila 6. místo, s výkonem 15,99 metru byla sedmá Katrin Brzyszkowská.

Událostí šampionátu byl výkon norské čtvrtkařky Henriette Jaegerové, která vyhrála závod na 400 metrů v čase 49,74 a dosavadní nejlepší výkon mistrovství Evropy do 23 let vylepšila po dvaceti letech o téměř celou sekundu.

Červenec je pro mnoho atletů měsícem, kdy si dávají pauzu mezi první a druhou částí sezony. Někteří míří na soustředění do zahraničí a jiní dávají přednost doplňkovým sportům a volnu.

Ti nejlepší tuzemští atleti se ale chystají na blížící se mistrovství republiky, které od 22. do 24. srpna hostí severočeský Jablonec. Tam budou aktéři právě skončeného šampionátu z Bergenu znovu útočit na nejvyšší příčky.