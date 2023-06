Zlatou tretru ozdobí start hvězdných atletů Crousera a Duplantise. Naposledy si v Ostravě zahází Špotáková

Do Česka znovu po roce míří nejlepší atleti. Na Městském stadionu v Ostravě se představí hvězdný skokan o tyči Armand Duplantis nebo světový rekordman v kouli Ryan Crouser. Diváci se mohou těšit i na oštěpařku Barboru Špotákovou. Nejprestižnější český mítink tak letos láká na mimořádné sportovce, stejně tak jako tomu bylo v době, kdy do Ostravy jezdil legendární sprinter Usain Bolt. Ostrava 15:57 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpařka Barbora Špotáková se na mítinku Zlatá tretra představí naposledy v kariéře | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Chci se stát legendou a podle toho pracuji. Startovní pistole byla tentokrát rychlejší, než jsem čekal, proto ten pomalý start. Zastihla mě nepřipraveného, někdy se vám start povede, někdy ne,“ říkal v roce 2009 Usain Bolt po stometrovém sprintu v Ostravě, když vyhrál ve skvělém čase 9,77 sekundy.

Tak rychle nikdy nikdo sprint na sto metrů na českém území neběžel. V rekordních tabulkách tento zápis být nemůže, protože měl tehdy Jamajčan v zádech přílišnou podporu větru. Výjimečnou formu pak potvrdil o dva měsíce později, když vytvořil v Berlíně dodnes platné světové rekordy na sto a dvě stě metrů.

Na Jamajčanovy návštěvy Ostravy ráda vzpomíná i Zuzana Hejnová. „Bylo hodně zvláštní pozorovat celou jeho rozcvičku, kdy on se moc nerozcvičoval. Lehl si na masérský stůl a nechal se protahovat a různě masírovat od fyzioterapeutů. Pak udělal pár rychlých pohybů a šel na to,“ říká dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek.

Hejnová má doma také skleněné trofeje za vítězství na nejprestižnější české atletické akci. Legendární sprinter Bolt byl na Zlaté tretře celkem devětkrát, víckrát startoval už jen na domácím mítinku na Jamajce, což dokazuje, že měl k ostravské akci výjimečný vztah.

Hejnová přibližuje, co elitní sportovce láká právě na Zlaté tretře: „Jsou tam skvělé podmínky, protože atleti bydlí přímo u stadionu, protože se můžou jít kdykoliv rozcvičit, mají to kousek na závod. Nemusí nikam přejíždět, je tam hezké ubytování, dobré jídlo, takže celkově to přispívá k tomu, že se atleti vrací nebo přijíždí noví.“

Rozlučka Špotákové

Pro organizátory je složité přilákat hvězdy v konkurenci s mítinky Diamantové ligy. Stejně jako se před šesti lety loučil se Zlatou tretrou Usain Bolt, tak to samé má v plánu Barbora Špotáková. Světová rekordmanka v oštěpu sice v září po bronzu z mistrovství Evropy ukončila kariéru, ale po pozitivních ohlasech fanoušků se chce ještě rozloučit před domácím publikem.

„Pro každého organizátora je takový start velmi cenný, navíc v případě Barbory Špotákové. Je to spojení Báry a Zlaté tretry, kdy během sedmnácti let závodila s většími i menšími úspěchy. Vždy to bylo vynikající, diváci se bavili a Bára byla spokojená. Myslím si, že to bude příjemná rozlučka, ale možná nás překvapí kvalitou atletického výkonu,“ těší se manažer mítinku Alfons Juck.

Po Zlaté tretře by si Barbora Špotáková ještě ráda zaházela na konci července na republikovém šampionátu v Táboře.