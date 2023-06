Když pokus trefím dobře technicky, tak to poletí daleko, doufá oštěpař Vadlejch před Zlatou tretrou

Oštěpař Jakub Vadlejch vede letošní světové tabulky a svoji výjimečnou pozici chce v úterý potvrdit na ostravské Zlaté tretře. Jednoduché to ale mít nebude, protože na nejprestižnější atletický mítink v Česku dorazí i mistr světa z posledních dvou šampionátů Grenaďan Anderson Peters. Vadlejch chce i tak jednoznačně bojovat o vítězství, které by rád ozdobil velkým výkonem. Ostrava 21:09 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpař Jakub Vadlejch, koulař Tomáš Staněk a ředitel mítinku Zlatá tretra na předzávodní tiskové konferenci v Ostravě | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Nechci říkat žádné mety, ale vím, že když se přiblížím k ideální technice, tak to může letět hodně daleko. Čísla ale nedokážu říct,“ říká pro Radiožurnál Sport Vadlejch.

Podle českého oštěpaře i jeho trenéra světového rekordmana Jana Železného by to mělo být při souhře pozitivních okolností daleko za 89,51 metru, což je výkon z finského Turku, kterým český oštěpař vede letošní světové tabulky.

V posledních sezonách se ale Vadlejchovi na Zlaté tretře moc nedařilo. „Buď jsem startoval lehce zraněný, jako v roce 2021, kdy jsem řešil tříslo, nebo v loňském roce jsem do Ostravy přijížděl a měl jsem těsně před tím závody. V letošním roce jsem v jasně nejlepší pohodě a věřím, že se to ukáže,“ doufá oštěpař.

Kotník se lepší

Na mítinku Paavo Nurmi Games v Turku nebojoval Vadlejch jen se soupeři, ale i s bolavým kotníkem.

„V Turku jsem se cítil naprosto parádně, bohužel při nejdelším hodu, který letěl k 90 metrům, tak jsem si lehce podvrtnul kotník. Naštěstí to nebylo nic horšího, vazy neutrpěly, ale zatáhnul se, takže další závody v Kuortane jsem startoval s docela bolavým kotníkem. Už jsou to dva týdny a kotník je v daleko lepší kondici. Snad bude všechno stoprocentní a budu mít možnost to zase rozjet jako v Turku,“ přemýšlí český reprezentant.

Největší tuzemský atletický mítink v minulých letech často provázelo nevlídné počasí, ale Vadlejch předpověď počasí významně neřeší.

„Moc to nesleduji, den před Memoriálem Josefa Odložila mi žena řekla, že je stoprocentní šance na déšť a ať se připravím na hrozné podmínky. Vždy jsem to tak měl, že to neřeším. Je to věc, kterou neovlivním a jen můžu doufat, že bude pěkně. Samozřejmě výkony jsou daleko lepší, když svítí sluníčko a je slušná teplota,“ doplňuje největší česká atletická hvězda při vzpomínce na propršený Memoriál Josefa Odložila.

Jakub Vadlejch ale chce přidat další výhru v oštěpařském sektoru a příjemně se tak naladit na další část sezony, ve které vše směřuje k srpnovému světovému šampionátu v Budapešti.