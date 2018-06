Musím si nějak v hlavě srovnat techniku, říká oštěpař Vadlejch po vítězné Zlaté tretře

Dokáže porážet nejlepší světové oštěpaře, ale ještě nikdy nepřehodil devadesáti metrovou hranici. Jakub Vadlejch je aktuálně jednou z největších českých atletických hvězd a potvrdil to i vítězstvím na ostravské Zlaté tretře. Díky výkonu 88 metrů a 36 centimetrů překonal po těsném souboji olympijského vítěze Němce Thomase Röhlera, ale přes magickou hranici se stále nemůže dostat. Ostrava 8:25 14. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český oštěpař Jakub Vadlejch na ostravské Zlaté tretře | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Je zima, lehce pršelo, byl lehký proťák (protivítr). To jsou všechno podmínky proti oštěpu a i tak jsem hodil 88 metrů. Všichni už se mi tam smějí, že v takových podmínkách hodím 88. Takže si musím nějak v hlavě srovnat techniku a uvidíme,“ řekl Jakub Vadlejch.

Přemýšlí, jak je možné, že v takovém počasí dokáže hodit daleko, ale v lepších podmínkách, ve kterých letos Němci Röhler, Johannes Vetter a Andreas Hoffman už dohromady osmkrát přehodili devadesáti metrovou hranici, oštěp Vadlejcha o moc dál neletí.

Přemýšlí, jak je možné, že v takovém počasí dokáže hodit daleko, ale v lepších podmínkách, ve kterých letos Němci Röhler, Johannes Vetter a Andreas Hoffman už dohromady osmkrát přehodili devadesáti metrovou hranici, oštěp Vadlejcha o moc dál neletí.

Českého atleta ale zdobí výjimečná vyrovnanost, a hlavní bude jeho srpnový výkon na evropském šampionátu. Po závodě v Ostravě tak slyšel od svého trenéra Jana Železného pozitivní hodnocení.

„Jo, pochválil. Říkal, že to chtěli otočit, že by se házelo po větru, ale už to bylo tak brzo před závodem, že už to nestihli. Ale říkal, že super,“ řekl Vadlejch Radiožurnálu. Ten i přes mimořádnou startovní listinu Zlaté tretry předvedl jeden z nejhodnotnějších výkonů mítinku.

O tom, že je českou oštěpařskou velmocí, přesvědčila při neúčasti těhotné Barbory Špotákové Nikola Ogrodníková. Sedmá žena letošních světových tabulek vyhrála výkonem 64 metrů a 17 centimetrů.

„Letošní sezóna je úplně skvělá. Nemám k tomu co dodat. Žiju si tady dál v hezkém snu, o kterém jsem ani loni netušila, že se může stát. Prostě si to užívám,“ dodala Ogrodníková, která se postupně posouvá mezi světovou elitu a na mistrovství Evropy v Berlíně bude patřit stejně jako Jakub Vadlejch mezi medailové naděje.