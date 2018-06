Zlatá tretra se připravuje na závod bez Usaina Bolta, hlavním tahákem by i tak měly být sprinty

Atletika zažívá první sezónu bez Usaina Bolta a konec kariéry jamajského sprintera ovlivnil i pořadatele Zlaté tretry. Mítink, který bude ve středu 13. června hostit Ostrava, tak láká na plakátech hlavně na čtveřici Justin Gatlin, Dafne Schippersová, Pavel Maslák a Jakub Vadlejch. Praha 20:11 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna z hlavních hvězd Zlaté tretry americký sprinter Mike Rodgers | Foto: Arnd Wiegmann | Zdroj: Reuters

„Je to samozřejmě příjemné. Z toho kluka, co se díval na Zlatou tretru, se stal člověk, co je její součástí. Dokonce i na plakátu,“ prohlásil oštěpař Jakub Vadlejch, když viděl sám sebe na plakátu ke Zlaté tretře.

Publikum mi přidalo minimálně pět metrů, chválil oštěpař Vadlejch diváky při Odložilově memoriálu Číst článek

Atletický mítink se chystá na 57. ročník, který ale bude bez Usaina Bolta. Jamajský sprinter totiž vloni ukončil kariéru. Podle manažera Zlaté tretry Alfonze Jucka ale přijede do Ostravy hned několik „Boltů“.

„Brit Reece Prescod, který poběží stovku. Všimněte si ho, to je nové jméno, tomu říkají britský Bolt. Ještě tu máme Bolta v disku. Jamajčané dříve v hodech nebyli dobří, ale teď mají Fedricka Dacrese, který vede světové tabulky,“ říká Juck.

Tahák Tretry: Sprint na 100 metrů

„Není to jen Gatlin. Bude to stovka s Prescodem, Akani Simbinem a Mikem Rodgersem,“ vyjmenovává manažer Zlaté tretry hlavní sprinterské hvězdy, které budou na startu běhu na 100 metrů.

Ostrava bude hostit Kontinentální pohár. ‚Fanoušci si to zaslouží,‘ říká šéf světové atletiky Číst článek

Do Ostravy nakonec dorazí i držitel nejlepšího světového času letošního roku a vítěz pondělní stovky na Memoriálu Josefa Odložila, Američan Mike Rodgers. Známých jmen ale bude mnohem víc. Celkem se v 16 disciplínách představí 11 úřadujících mistrů světa z Londýna.

„Pokud se to pořadatelům podaří zabalit do hezkého hávu a vtáhnout diváka dovnitř, tak si myslím, že to může být naprosto nezapomenutelný večer,“ těší se na 57. ročník Zlaté tretry předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

V Ostravě nebudou chybět ani české hvězdy: čtvrtkař Pavel Maslák, překážkář Petr Svoboda nebo trio oštěpařů Jakub Vadlejch, Petr Frydrych a Vítězslav Veselý.

„Pokud nebude pršet a může být vítr, jaký chce, tak podle mě padne určitě,“ slibuje oštěpař Jakub Vadlejch, že fanoušci v Ostravě uvidí hod za devadesátimetrovou hranici.