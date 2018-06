Padouch, nebo hrdina? Na Zlaté tretře poběží Justin Gatlin, který má za sebou dopingovou minulost

Americký sprinter Justin Gatlin stále budí velké emoce a ve středu bude jednou z hvězd ostravské Zlaté tretry. Na nejprestižnější atletický mítink v České republice dorazí už potřetí a poprvé jako aktuální mistr světa v běhu na 100 metrů. Kvůli své dopingové minulosti ale není všude vítán, jak mu to loni dali najevo lidé na šampionátu v Londýně. Ostrava 15:45 13. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Justin Gatlin na londýnském šampionátu | Zdroj: Reuters

Desítky minut poté, co ovládl nejkratší sprint v britské metropoli při loňském světovém šampionátu, na něj při odchodu z oválu bučeli a pokřikovali diváci u zábradlí a byl to jen zlomek toho, co slyšel ze šedesátitisícového kotle před finále stovky.

Americký sprinter Justin Gatlin se dočkal při loňském mistrovství světa bučení. Při ostravské Zlaté tretře by to ale tak být nemělo

I tak ale porazil loučícího se Usaina Bolta a teď střídá Jamajčana i v roli největší sprinterské hvězdy Zlaté tretry. A v Ostravě ho pravděpodobně čeká o poznání přívětivější přivítání

„Myslím si, že za prvé ostravské publikum je skvělé, za druhé rozumí atletice a za třetí je spravedlivé. Justin Gatlin je dnes atlet, který má právo startovat na mítinku. V mnohých místech na světě byla naopak negativní reakce na chování britského publika,“ přibližuje pro Radiožurnál osobní zkušenost manažer Zlaté tretry Alfons Juck.

Londýnské publikum Gatlinovi neodpustilo jeho dva dopingové prohřešky z minulosti, a i sám poražený Usain Bolt pak mluvil o tom, že si Američan bučení nezasloužil.

Trojnásobný mistr světa Gatlin je teď po éře legendárního Jamajčana jednou z hlavních tváří světového sprintu a podle něj je místo po Boltovi prázdné

„Myslím si, že je to prostor, který se nadá zaplnit. On byl opravdu výjimečný šampion. Sprinty určitě budou díky mladé generaci velmi zajímavé, vidím nové cesty, nové začátky ale toho pro tento sport udělal opravdu hodně,“ povídá 36letý Gatlin, který by chtěl vydržet na atletických oválech do olympijských her v roce 2020.

Na Zlaté tretře se pokusí poprvé v letošní sezoně dostat pod hranici deseti sekund.