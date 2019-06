Českým oštěpařům se na Zlaté tretře nedařilo. Estonec Kirt jako první přehodil 90 metrů levou rukou

Čeští oštěpaři patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu, co česká atletika nabízí. Pravidelně vozí medaile z olympijských her a mistrovství světa, ale na ostravské Zlaté tretře na nejlepší nestačili. Jeden z nejlepších výkonů 58. ročníku neprestižnějšího domácího mítinku si totiž připsal Estonec Magnus Kirt, který jako první v tomto roce přehodil devadesátimetrovou hranici. Ostrava 8:09 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z nejlepších výkonů 58. ročníku neprestižnějšího domácího mítinku si totiž připsal Estonec Magnus Kirt, který jako první v tomto roce přehodil devadesátimetrovou hranici | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Devadesátimetrová hranice je vždycky něco speciálního. Snažím se ale na takové psychologické mety nemyslet, když jdu závodit. Ale občas to prostě z hlavy nevytlačíte. Navíc, když se k ní výrazně blížíte. Ano, je to příjemné,“ řekl Radiožurnálu po závodě spokojený Kirt, který navíc výkonem 90 metrů a 34 centimetrů vytvořil nový estonský rekord.

Domácí vicemistr světa Jakub Vadlejch tak měl s víc než sedmimetrovou ztrátou hodně daleko k obhajobě vítězství. „Žádný zázrak to z mého pohled u nebyl. Hodil jsem relativně do stejného místa asi tři nebo čtyři hody, takže propadák to nebyl, ale nic mi neulétlo,“ popsal Vadlejch, který skončil třetí - o místo lépe než nejlepší česká žena.

Světová rekordmanka Špotáková a vyzývatelka Ogrodníkové se v soutěži trápily a zkušenější z české dvojice nakonec mohla být za výkon 60,01 metru alespoň trochu ráda.

„Ale je pravda, že jsem se rozhodit nechala. Při tom druhém hodu jsem se nechala rozhodit tím, že jsem byla připravená na hod, celý stadion tleskal a měla jsem červený praporek. Musela jsem počkat, než se přestaví výška. Ta koncentrace zmizí,“ přibližovala Barbora Špotáková momenty, při kterých v sektoru nechápavě rozhazovala rukama.

Nic takového ale nemusel řešit Magnus Kirt, který se před mítinkem dověděl od světového rekordmana Jana Železného, že přes 90 metrů ještě nikdo v historii levou rukou nehodil. „Ano, to je pravda. Ale žádný rozdíl v tom není, jestli házíte pravou nebo levou. Obě ruce jsou stejné, je to jedno,“ doplnil levák a po Zlaté tretře také nejlepší oštěpař současností Estonec Magnus Kirt.