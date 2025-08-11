Zlaté představení Rady a Meindlschmida. Kdo z Čechů zářil na juniorském ME atletů v Tampere?
Čeští juniorští atleti se vrátili z mistrovství Evropy juniorů v Tampere se ziskem devíti medailí. Česká výprava, kterou čítalo 57 jmen, tak zažila v historii evropských šampionátů této věkové kategorie nejúspěšnější vystoupení. Mladí atleti z Finska vezou tři zlaté medaile a šest bronzů.
Během letních měsíců se nejedná o jedinou úspěšnou akci českých mladých atletů. Už v druhé polovině července uspěli atleti v norském Bergenu, kde v rámci mistrovství Evropy do 23 let vybojovali dvě zlaté medaile, jednu stříbrnou medaili a zaznamenali dalších deset finálových umístění do osmé pozice.
Na akci ve finském Tampere, která proběhla od čtvrtka 7. srpna do neděle 10. srpna, vyrazilo celkem 57 českých atletů, což bylo o pět členů víc než před čtyřmi lety v estonském Tallinnu.
Na minulém mistrovství Evropy v Jeruzalémě vybojovali Češi osm cenných kovů, což se nyní podařilo o jeden medailový úspěch vylepšit.
Lídr Rada
Absolutním lídrem českého týmu v Tampere byl překážkář Michal Rada. V běhu na 400 metrů překážek patřil už před šampionátem k hlavním favoritům k zisku medaile.
Svěřenec Jiřího Coufa si z Finska nakonec přiváží dvě zlaté. Rozběh vyhrál v čase 52,43, v semifinále se zlepšil na 50,22 a finále ovládl suverénně v osobním rekordu 48,78 sekundy.
Finálový výkon Rady je nyní i hodnota nového národního rekordu a také nového historického maxima evropského šampionátu juniorů, kdy navíc zaostal pouze o čtyři setiny za evropským rekordem někdejšího reprezentanta Sovětského svazu Vladimira Budika.
Úspěch českých čtvrtkařů stvrdil třetím místem Marek Váňa, který zaběhl ve finále čas 50,46 sekundy.
Rada byl také finišmanem vítězné štafety na 4x400 metrů, ve které startoval s Ondřejem Loupalem, Lukášem Marešem a Tomášem Horákem. Úspěšná čtveřice výkon ozdobila novým národním rekordem této věkové kategorie (3:05,79 minuty).
Medaile si na krk pověsili i čtvrtkaři, kteří vybojovali postup do finále v rozběhu - Martin Koreček, Václav Apltauer, Jakub Marek a Šimon Ceplý. „Užil jsem si to čtyřikrát víc než individuální disciplínu,“ říkal v rozhovoru pro Český atletický svaz Rada.
Rada nebyl jediným českým atletem, který v Tampere získal dvě medaile. Loupal totiž kromě radosti ze štafety mohl slavit i v individuální disciplíně, když zazářil v hladkém závodě na 400 metrů.
Svěřenec Josefa Vomely zaběhl osobní rekord v semifinále, kdy jeden okruh zaběhl za 46,36 sekundy. Ve finále se pak časomíra zastavila na hodnotě 46,62 sekundy, což stačilo na zisk bronzu.
Zlato vybojoval pro českou výpravu i dálkař Petr Meindlschmid, který ve finále skočil 789 centimetrů. Mladý dálkař už má za sebou i start na olympijských hrách v Paříži, ale úspěchu na juniorském kontinentálním šampionátu si ve vysílání Radiožurnálu Sport hodně cenil.
„Řadím to na stejnou úroveň jako účast na olympijských hrách. Konečně mám nějaký hmatatelný důkaz mých výsledků. Doufal jsem, že mi to tady vyjde, protože jsem posledním rokem v této kategorii. Těší mě, že jsem si to zpestřil medailí,“ přiznal Meindlschmid, kterého připravuje trenér Jiří Brázdil.
Bronzová nadílka
Radost z bronzu zažilo v Tampere hned šest českých atletů. Jednou z nich byla skokanka o tyči Apolena Švábíková.
Výkonem 435 centimetrů si vylepšila o devět centimetrů osobní rekord. Uspěla na stejném stadionu, na kterém se její starší sestra Amálie stala před sedmi lety juniorskou mistryní světa.
Devatenáctiletá svěřenkyně Pavla Berana z USK Praha ve finále nestačila pouze na Nizozemku Elisu de Jongovou a Marijn Kieftovou.
„Trochu jsem si na to myslela, ale říkala jsem si, že by to bylo neuvěřitelné. Neuvěřitelné se ale stalo skutečností. Jsem vděčná a ohromně ráda, že na Tampere budeme navždy vzpomínat v dobrém. Rádi se sem určitě podíváme někdy za pár let mimo soutěž. Se sestrou se podporujeme hodně. Moc mi gratulovala a byla úplně ubrečená. Já také. Takže když spolu voláme, tak to prožíváme hodně,“ vyprávěla Radiožurnálu Sport tyčkařka Apolena Švábíková.
Vedle Loupala, Váni a Švábíkové získali v Tampere bronzovou medaili další tři atleti. Matyáš Zach si v běhu na 110 metrů překážek s přehledem pohlídal postupy z rozběhu i semifinále. Ve finále pak s výkonem 13,33 sekundy zaostal jen o dvě setiny za osobním rekordem.
Díky Emě Berkové uspěli i běžci na střední tratě. V disciplíně na 3000 metrů překážek si časem 10:09,71 minuty zaběhla osobní rekord a svěřenkyně trenéra Jana Kosteckého tak vybojovala bronz. 42 setin od osobního maxima byla vzdálena sprinterka Terezie Táborská, která na dvoustovce předvedla ve finále výkon 23,49 sekundy, což také stačilo na bronz.
Češi na Ratina stadionu vybojovali celkem 27 finálových umístění a téměř všichni členové výpravy závodili na úrovni sezonních a osobních maxim.
Úspěšné vystoupení českého týmu potvrzuje i konečné šesté místo v bodovém hodnocení národů. Česká výprava získala 104,9 bodů, což je historicky nejlepší výsledek. Současná juniorská generace tak překonala předchozí bodový zisk (80) v Jeruzalémě. V Tampere byli lepší jen Němci, Britové, Španělé, Italové a Francouzi.
Po červencovém mistrovství Evropy v kategorii do 23 let a srpnovém juniorském vrcholu sezony je na programu velká tuzemská akce. V Jablonci nad Nisou totiž proběhne od 22. do 24. srpna mistrovství České republiky dospělých.