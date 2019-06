Takový start do sezony už jsem dlouho neměla. Navíc jsem zdravá, pochvaluje si Hejnová

Takový vstup do sezóny už si atletka Zuzana Hejnová ani nepamatuje. Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek ovládla tuto disciplínu na Memoriálu Josefa Odložila v čase 55,02 sekundy a zařadila se tak na sedmé místo aktuálních světových tabulek. Praha 11:18 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Hejnová ovládla na Memoriálu Josefa Odložila běh na 400 metrů překážek v čase 55,02 sekundy | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Jsem určitě strašně ráda. Takový start do sezony už jsem dlouho neměla. A hlavně, z čehož mám největší radost, jsem zdravá, běží mi to až do konce. Teď mi trochu v konci chyběla soupeřka, abych stlačila čas pod 55. Ale jsem strašně ráda, jak jsem to odstartovala,“ popsala po závodě Radiožurnálu na prosluněné pražské Julisce Zuzana Hejnová.

Bez problémů splnila svůj základní cíl – limit pro podzimní světový šampionát, a navíc tak rychle jako v pondělí večer loni neběžela ani jednou. „Mě loni strašně bolela noha, takže jsem si přesně říkala: ‚Horší než loni to být nemůže, když to bylo skoro po jedné noze.‘ Takže jsem na tom dobře. Hlavně ťukám, že mě nic nebolí, a na tom se dá stavět,“ vzpomínala olympijská medailistka z Atén na loňské vleklé problémy s achilovkou.

Tradiční pražský mítink navíc nikdy nebyl podnikem, kde by se Hejnové dařilo – jednak kvůli nervozitě z úvodu sezony a také kvůli domácímu prostředí a někdy až vlezlým fanouškům.

„Byla jsem na ně někdy možná trochu nepříjemná, ale jste v call roomu, máte čtvrt hodiny do startu a oni se chodí fotit a pro podpisy a to už prostě nejde. Teď už jsem jejich,“ usmívala se dvojnásobná mistryně světa a tím call roomem je myšleno místo, ve kterém se atleti shromažďují před závodem.

Menší tlak i zájem fanoušků může Hejnová očekávat ve čtvrtek na Diamantové lize v Římě, kde by se chtěla vrátit mezi elitu.

„Těším se tam moc. Doufám, že tam dostanu nějakou solidní dráhu, protože tenhle čas už je docela dobrý. Zatím holky letos nevyběhly nic moc extra, tak věřím, že se poperu i o přední příčky. Vím, že můžu běžet rozhodně rychleji, že jsem se trochu pošetřila. Nevěděla jsem, co to se mnou udělá v konci. Teď, když tam budou soupeřky, to určitě rozbalím a věřím, že to bude pod 55,“ vidí Zuzana Hejnová pozitivně svoji nejbližší závodnickou budoucnost, což by jí mohlo nastartovat i k výjimečně pozdnímu světovému šampionátu v katarském Dauhá, kde ji případné finále čeká 4. října.