Bylo to hrozně těžké, hodnotila čtvrtkařka Hejnová semifinále na mistrovství světa

Nejúspěšnější česká běžkyně v historii mistrovství světa Zuzana Hejnová opět postoupila do finále atletického šampionátu. Popáté v řadě to zvládla na trati 400 metrů překážek, když v katarském Dauhá skončila ve svém semifinále na druhém, tedy přímém postupovém místě. Vybojovala ho časem 54:41 - o jedinou setinu před Američankou Spencerovou. Dauhá 11:34 3. října 2019

Velká radost se ozývala ze sektoru stadionu, ve kterém byli členové českého týmu, zatímco Zuzana Hejnová vydýchávala v cíli náročný závod a sledovala velkoplošnou obrazovku, na které se po krátkém čekání objevilo její jméno na druhém místě.

„Bylo to hrozně těžké. Abych pravdu řekla, myslela jsem si, že jsem třetí a že budu čekat na čas. To by bylo hodně blbé kvůli dráze. Takže jsem šťastná, že to dopadlo,“ popsala Radiožurnálu Hejnová s tím, že by raději byla v páté dráze, v jaké běžela v semifinále, než v deváté, kterou měla v rozběhu.

„Myslím si, že čtyřka, pětka nebo šestka mě určitě nečeká. Ale rozhodně lepší trojka nebo sedmička, než být v devítce. Uvidíme, jak to rozlosují, ale dělala jsem všechno pro to, abych postoupila přímo,“ dodala Hejnová.

Na první pohled se zdálo, že odstartovala volněji, protože už po sto metrech ji doběhla Norka Iuelová. „Úplně nevím, jak jsem to běžela, to mi ještě řekne trenérka. Myslím, že jsem si to rozvrhla docela dobře, ale nemůžu začínat rychleji, potom by mi chyběly síly v konci. Nicméně celé finále budu muset běžet určitě agresivněji, musím se na startu víc nahecovat,“ vysvětlila.

Pochvalovala si ale, že na startu už nebyla tak lenivá jako v rozběhu. „Bylo to určitě mnohem lepší. Cítila jsem se lépe i na rozcvičení a říkala jsem si, že to bude dobré. Čekala jsem trochu rychlejší čas, ale věřím, že to padne ve finále,“ popisovala Hejnová ještě udýchaná bezprostředně po semifinálovém závodu.

Souboj o třetí medaili ze světového šampionátu ji čeká v pátek ve 20.30.