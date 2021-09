Hejnová chce po zdravotních problémech znovu závodit. ‚Achilovka drží, snad se do toho dostanu,‘ věří

„Teď jsem na tom dobře. Achilovka, která mě trápila, je momentálně v pořádku. Zatím jen klusám a dělám další sporty, zdraví drží, tak snad se do toho zase dostanu,“ řekla Zuzana Hejnová, která si achilovku poranila na soustředění v Africe.

Celou sezonu tak nezávodila a přišla i o hlavní vrchol roku – olympijské hry. Necítila se dostatečně připravená. Olympijský závod své disciplíny, tedy běhu na 400 metrů překážek, ale pozorně sledovala.

„Samozřejmě mě to mrzelo, protože kdybych byla zdravá, tak bych pořád mohla konkurovat. Ale kdybych tam odjela, tak by to bylo maximálně na rozběh, což jsem úplně nechtěla,“ podotkla Hejnová.

„Kdyby byla ta soutěž jenom jednokolová, tak bych tam odjela. Možná bych i třeba postoupila z rozběhu. Ale věděla jsem, že když doběhnu, tak bych nemohla vůbec chodit. Stejně bych nemohla asi nastoupit do semifinále. To by bylo pro mě horší,“ svěřila se.

Úroveň disciplíny Zuzany Hejnové šla letos rychle nahoru. Olympijské časy medailistek Sydney McLauglinové, Dalilah Muhhamadové a Femke Bolové byly v průměru o vteřinu a půl rychlejší než před pěti lety v Riu de Janeiru. Bronzová žena z Londýna z roku 2012 Hejnová chce být stále konkurenceschopná.

„Upřímně si nemyslím, že mám na to, abych ještě konkurovala těm nejlepším. Pořád mám ale třeba na finále. A v Evropě se běhá tak nějak pořád stejně, i když jsou tu také skvělé holky,“ naráží Hejnová na příští Mistrovství Evropy v Mnichově. Tam chce útočit na medaili.

„Pořád mě to baví a chtěla bych se rozloučit nějakým hezkým závodem. A ne končit sezonou, kdy jsem vůbec nevyběhla. Snad se to všechno vrátí do normálu a proběhnu se zase před diváky,“ dodala Hejnová.