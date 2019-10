Hejnové by ve finále mistrovství světa mohly pomoct zkušenosti. Myslí si, že bude bojovat o bronz

Dvojnásobná mistryně světa, atletka Zuzana Hejnová, bude v pátek bojovat o medaili na mistrovství světa v Kataru. Po páté za sebou postoupila do finále běhu na 400 metrů překážek a v něm by ráda vylepšila čtvrté místo z posledního šampionátu v Londýně. Dauhá 13:52 4. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Překážkářka Zuzana Hejnová | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

„Myslím si, že o bronz bude obrovský boj a že McLaguhlinová vypadá strašně dobře a jednoznačně vyhraje. Uvidíme, co předvede Muhammadová, myslím si, že není k neporažení, ale bude to obrovská bitva o bronz,“ předpovídá na Radiožurnálu před svým pátým finále na světovém šampionátu v řadě Zuzana Hejnová.

Přestože šetřily McLaughlinoá a Muhamadová v předchozích kolech síly, dokázaly se dostat pod 54 sekund, což se v Dauhá zatím žádné jiné překážkářce nepovedlo. A oproti rokům, kdy česká atletka na této trati dominovala, přišla v souboji s Američankami o jednu velkou výhodu.

„Teď už se to obě holky naučily naprosto perfektně. Zuzky obrovská výhoda byla, že uměla technicky perfektní přeběh překážky. Ale tady to už umí téměř všechny holky. V technice rozdíl není a tady panují ideální podmínky. Na stadionu vůbec nefouká. Závodní podmínky, které si myslím, že by měly být. Takže ty Zuzaně nenahrají. Žádný vítr nefouká,“ přibližuje trenérka Hejnové Dana Jandová.

Na druhou stranu má česká naděje suverénně nejvíc zkušeností z velkých šampionátů, na kterých se závodí jinak než na jednodenních mítincích. Tady musí atletky zvládnout tři těžké závody ve čtyřech dnech.

„Třetí běh je náročný jak fyzicky, tak psychicky. Znovu se naladit, soustředit se a připravit se. Je možné, že mi ty zkušenosti pomůžou, ale myslím si, že v tuhle chvíli rozhodne asi to, jak kdo na tom bude, jak se kdo vyspí,“ myslí si Hejnová.

„Ona je obrovská závodnice. Spolupracujeme i se sportovní psycholožkou a Zuzaně tam ty hodnoty vychází úplně úžasné. I kdyby na to tréninkově neměla, tak to hlavou a srdcem dá,“ doplňuje optimisticky Dana Jandová.

Zuzanu Hejnovou vyrazí na trať 400 metrů překážek ve finále mistrovství světa ve 20.30 minut a vy můžete být u toho díky přímému přenosu Radiožurnálu.