Holky ze mě mají pořád respekt. Snad to vydrží, říká po pátém místě na mistrovství světa Hejnová

Atletka Zuzana Hejnová má za sebou další velké finále. Tentokrát na mistrovství světa v Dauhá. V nejrychlejším závodu na 400 metrů překážek v historii, kdy vlastní světový rekord překonala Američanka Muhammadová, si česká reprezentantka doběhla pro páté místo. Dauhá 9:27 5. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Hejnová na mistrovství světa v Dauhá | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Američanka Dalilah Muhammadová překonala už podruhé v sezoně světový rekord, když krajanku Sydney McLaughlinovou porazila o těsných sedm setin sekundy.

Zuzana Hejnová nabíhala do cílové rovinky v těsném souboji o třetí místo, závěrečný čas 54,23 ale nakonec znamenal, se před dvojnásobnou mistryni světa dostaly Jamajčanka Rushell Claytonová i Švýcarka Léa Sprungerová.

„Světák i druhé místo byly hrozně rychlé. Na třetí místo to možná bylo, běžela jsem ale své maximum a ani nevím, co tam bylo za chybu. Myslím, že nic. Páté místo beru, samozřejmě mě to mrzí, člověk chce vždycky placku, páté místo na světě je ale super,“ řekla po závodě Radiožurnálu Hejnová.

„Kdybych sečetla místa a udělala si průměr, tak z toho vyjde docela hezké číslo. Je to mé osmé mistrovství světa, takže z tohoto pohledu musím být spokojená. Budu se dál připravovat jako doposud, abych vydržela zdravá, pak jsem s nimi schopná závodit. 53,70 na bronz jsem pořád schopná běžet,“ věří překážkářka.

O věku se příliš nemluví, Hejnová byla ale ve finále jedinou běžkyní, které bylo přes třicet let. Jak vyzrát na mladší soupeřky?

„Abych řekla pravdu, tak to moc nevnímám. Cítím se dobře jak fyzicky, tak psychicky. Vím, že jsem nejstarší, ale když bylo dvacet pětadvacet mě, tak se mnou také závodily holky, kterým bylo přes třicet a pořád jsem je brala jako velké soupeřky. I přesto ze mě mají holky respekt a snad to vydrží,“ říká Hejnová k nedaleké budoucnosti, závodům na olympijských hrách v Tokiu, kde už příští rok může běžet o další velké finále.