Když nejsem zdravá, tak mi to prostě neběží, vysvětluje Hejnová nepovedený evropský šampionát

Zuzana Hejnová sice do semifinále mistrovství Evropy postoupila přímo díky pátému místu v letošních tabulkách, ale v Berlíně se běželo rychleji, a tak jí brány finále zůstaly uzavřeny. Českou běžkyni navíc v letošní sezoně trápí zdravotní problémy s achilovkami a kolenem, což vyústilo v tréninkové manko. Evropský šampionát, z něhož má zatím jen dvě „bramborové" medaile, pro ni zůstává dál zakletý. Berlín 8:29 9. srpna 2018

Na 400 metrů překážek si Zuzana Hejnová udělala jméno už dávno. Jako o evropské medailistce se ale o dvojnásobné světové šampionce mluvit nebude. Větší úspěch na kontinentálním šampionátu jí stále chybí, víc ale teď postrádá něco zcela jiného...

„Když nejsem zdravá, tak mi to prostě neběží. I když se na to snažím nemyslet, tak mě bolí každý krok, je to hrozně náročné. Zklamaná samozřejmě jsem, ale dělala jsem, co jsem mohla,“ říkala česká běžkyně po semifinálovém běhu.

Hejnová letos oslaví 32. narozeniny, stále ale věří, že jí brzdí spíše bolavá achilovka než řekněme pokročilý atletický věk.

„Když jsem zdravá, tak běhám excelentně, ale jakmile mě něco trápí, tak to prostě nejde. Běhám na prášcích na bolest a ani to moc nezabírá,“ řekla Radiožurnálu Hejnová.

„Možná je to pro ni takhle lepší, protože já jsem byl zdravý, všechno jsem dobře odtrénoval a stejně mi to neběhá. V tomhle je to takové těžké, že se nemám na co vymluvit, zatímco Zuzka jo,“ říká s nadsázkou Pavel Maslák.

V tréninku Maslák letos dokonce překonal svá rychlostní maxima, na čtvrtce se přesto osobním rekordům už dlouho nepřiblížil.

„Je to deprimující. V tréninku to jde, ale v závodě nic. Je těžké přijít na to, kde je chyba. S trenérem už to nějaký ten rok řešíme, ale nevíme. Uvidíme, jestli z toho najdeme východisko,“ uzavírá Maslák.